কাজিপুরে ইয়াবা সেবনকারী কে কারাদণ্ড 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৫ মার্চ, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে ভ্রাম্যমান আদালতে অভিযান চালিয়ে  ইয়াবা সেবনের সময় এক যুবককে আটক করে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে জেলহাজতে পাঠিয়েছে।  সেইসাথে ওই যুবককে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার(১৫ মার্চ)  গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান উপজেলার সোনামুখী গ্রামের বাসিন্দা  শহিদুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করেন।
এসময় মহিদুলের পুত্র  জহুরুল ইসলাম (৩৪) কে ইয়াবা সেবনরত অবস্থায় ধরা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার লুঙ্গির কোঁচা থেকে আরও ৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
পরে  মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৯(১)গ ধারা ভঙ্গের অপরাধে তাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়। রাতেই দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে কাজিপুর থানায় হাজতে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রবিবার সকালে তাকে জেলা কারাগারে পাঠায় পুলিশ।


এই বিভাগের আরও খবর

সিংড়ায় ১৯টি এতিম পরিবারের মাঝে ঈদের আনন্দ পৌঁছে দিলেন রেখা খাতুন

জয়পুরহাটে ছেলের হাতে বাবা নিহত-আহত মা-বোন

কাজিপুরে ক্যাবের উদ্যোগে  বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে র্যালি ও প্রতিবাদ সভা   

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ঠিকাদারের ওপর হামলা ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের ইফতার মাহফিল

সলঙ্গায় আরিফ প্রি-ক্যাডেট স্কুলে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিংড়ায় ১৯টি এতিম পরিবারের মাঝে ঈদের আনন্দ পৌঁছে দিলেন রেখা খাতুন

জয়পুরহাটে ছেলের হাতে বাবা নিহত-আহত মা-বোন

কাজিপুরে ক্যাবের উদ্যোগে  বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে র্যালি ও প্রতিবাদ সভা   

কাজিপুরে ইয়াবা সেবনকারী কে কারাদণ্ড 

নয়নতারার পর সালমানের নায়িকা হয়ে আসছেন সামান্থা

ঈদের ছুটিতে সেবা নিশ্চিতে হাসপাতালগুলোর জন্য ১৬ নির্দেশনা

মিরপুরে আমিনুল হকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ায় মিললো সাইকেল

খুলনার দিঘলিয়ায় কোস্ট গার্ডের বিশেষ অভিযান, ৭ সন্ত্রাসী আটক

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৬১

ঈদকে সামনে রেখে রাজধানীতে বিদেশি মদের মজুদ, অভিযানে গ্রেফতার ২

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

