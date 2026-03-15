কাজিপুরে ক্যাবের উদ্যোগে  বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে র্যালি ও প্রতিবাদ সভা   

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৫ মার্চ, ২০২৬

“নিরাপদ পণ্য নিশ্চিত করি, ভোক্তার আস্থা গড়ে তুলি  ” এই শ্লোগান কে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের  কাজিপুরে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে।এ দিবসটি উপলক্ষে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে দ্রব্য  মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে  র‌্যালি,
,প্রতিবাদ সভা ও  আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ২০২৬ পালন করা হয়েছে।   রবিবার ১৫ ই মার্চ  বিকেলে   কনজুমার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ক্যাব) কাজিপুর উপজেলা শাখার আয়োজনে কাজিপুর উপজেলা চত্বরে  একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয় । র‌্যালিটি  প্রধান প্রধান  সড়ক প্রদক্ষিণ করে  উপজেলা পরিষদ  চত্বরে  এসে শেষ হয়।
পরে পরিষদ   সম্মেলন কক্ষে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় ।এতে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন   উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান ।  দিবসটি তাৎপর্য তুলে ধরে
সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কনজুমার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ( ক্যাব) কাজিপুর উপজেলা শাখার উপদেষ্টা মন্ডলীর সভাপতি ও কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের  অধ্যক্ষ প্রফেসর  মোঃ রেজাউল করিম ।সভাপতিত্ব করেন   কনজুমার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ কাজিপুর উপজেলা শাখার সভাপতি আতিকুল ইসলাম । বিশেষ অতিথি ছিলেন  উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসার ডাক্তার দিদারুল,  থানার প্রতিনিধি পরিদর্শক রাফায়েল । ক্যাব কাজিপুর উপজেলা শাখার
সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলামের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্যানেটারি অফিসার মোঃ শহিদুল ইসলাম রন্টু, বিভিন্ন বাজার কমিটির  প্রতিনিধি, বনিক সমিতির প্রতিনিধি,হোটেল রেস্তোরাঁর প্রতিনিধি,ব্যবসায়ী প্রতিনিধি,বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি কাজিপুর শাখার  সভাপতি মোঃ হারুনর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক মামুন হোসেন হিটলার,বেকারি ফ্যাক্টরির প্রতিনিধি,হাটবাজার ইজারাদার প্রতিনিধি, সিএনজি মালিক সমিতির প্রতিনিধিগন।
এ  সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা  বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বাজার কমিটির সদস্য, বনিক সমিতির সদস্য,সাংবাদিকবৃন্দ,  হোটেল, রেস্তোরাঁয় প্রতিনিধি,ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,সুশীল সমাজের এক অংশ,  শিক্ষক প্রতিনিধি  ফলের দোকানদার প্রতিনিধি, ক্যাব কাজিপুর উপজেলা শাখার সহসভাপতি  সেলিম রেজা,সাংগঠনিক সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, সদস্য হযরত আলী, মোস্তফা কামাল, গোলাম কিবরিয়া খান, রফিকুল ইসলাম,  আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার, আব্দুল মজিদ, সম্রাট, সহ অন্যান্য সদস্য বৃন্দসহ   । সভায় বক্তারা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিতে সকলকে আইন মান্য করা করার আহবান জানান। এই আইনেও যেন কেউ অপব্যবহার না করেন সে ব্যাপারেও সতর্ক করেন।এখন ও অনেক মানুষ তাদের ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জানেনা। সকল ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের প্রত্যেককেই নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানান।
জনসচেতনা বৃদ্ধি করার জন্য প্রশাসন, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সহ সবাইকে কাজ করতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।ভোক্তাদের সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।আগামী ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি রোধে নজরদারি বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা আলোচনা করা হয়।


এই বিভাগের আরও খবর

সিংড়ায় ১৯টি এতিম পরিবারের মাঝে ঈদের আনন্দ পৌঁছে দিলেন রেখা খাতুন

জয়পুরহাটে ছেলের হাতে বাবা নিহত-আহত মা-বোন

কাজিপুরে ইয়াবা সেবনকারী কে কারাদণ্ড 

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ঠিকাদারের ওপর হামলা ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের ইফতার মাহফিল

সলঙ্গায় আরিফ প্রি-ক্যাডেট স্কুলে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিংড়ায় ১৯টি এতিম পরিবারের মাঝে ঈদের আনন্দ পৌঁছে দিলেন রেখা খাতুন

জয়পুরহাটে ছেলের হাতে বাবা নিহত-আহত মা-বোন

কাজিপুরে ক্যাবের উদ্যোগে  বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে র্যালি ও প্রতিবাদ সভা   

কাজিপুরে ইয়াবা সেবনকারী কে কারাদণ্ড 

নয়নতারার পর সালমানের নায়িকা হয়ে আসছেন সামান্থা

ঈদের ছুটিতে সেবা নিশ্চিতে হাসপাতালগুলোর জন্য ১৬ নির্দেশনা

মিরপুরে আমিনুল হকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ায় মিললো সাইকেল

খুলনার দিঘলিয়ায় কোস্ট গার্ডের বিশেষ অভিযান, ৭ সন্ত্রাসী আটক

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৬১

ঈদকে সামনে রেখে রাজধানীতে বিদেশি মদের মজুদ, অভিযানে গ্রেফতার ২

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

