সিংড়ায় ১৯টি এতিম পরিবারের মাঝে ঈদের আনন্দ পৌঁছে দিলেন রেখা খাতুন

নাটোরের সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে এতিম শিশুদের মাঝে ঈদের নতুন পোশাক কেনার জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন এক মানবিক নারী উদ্যোক্তা। নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অসহায় ও এতিম শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে এগিয়ে এসেছেন সিংড়া উপজেলার তাজপুর ইউনিয়নের রাখালগাছা গ্রামের বাসিন্দা সফল উদ্যোক্তা রেখা খাতুন।
গত ৮ মার্চ থেকে শুরু করে রবিবার (১৫ মার্চ) পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে এতিম শিশু ও তাদের পরিবারের খোঁজ নিয়ে মোট ১৯টি পরিবারের হাতে ঈদের উপহার তুলে দেন তিনি। এই সহায়তার মাধ্যমে এতিম শিশুদের ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করার একটি ছোট্ট চেষ্টা করেছেন এই মানবিক নারী।
রেখা খাতুন জানান, ঈদ মানেই আনন্দ, নতুন পোশাক আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সুখের মুহূর্ত কাটানো। কিন্তু সমাজে এমন অনেক শিশু আছে যারা এতিম হওয়ার কারণে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। সেই কষ্টকে খুব কাছ থেকে অনুভব করেন তিনি নিজেই।
আবেগঘন কণ্ঠে রেখা খাতুন বলেন, আমার বাবা নেই আজ প্রায় ১৭ বছর হলো। ছোটবেলায় বাবার সাথে ঈদের নতুন পোশাক কেনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। একজন এতিম সন্তানের হৃদয়ের কষ্টটা আমি খুব ভালো করেই বুঝি। তাই নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি যেন অন্তত কিছু এতিম শিশুর মুখে ঈদের আগে একটু হাসি ফুটাতে পারি।
তিনি আরও বলেন, সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান মানুষ যদি নিজেদের অবস্থান থেকে একটু এগিয়ে আসে, তাহলে এতিম ও অসহায় মানুষের জীবনেও আনন্দের আলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।
স্থানীয়রা জানান, রেখা খাতুন শুধু একজন উদ্যোক্তা নন, তিনি একজন মানবিক মানুষও। নিজের সামর্থ্যের মধ্যেই তিনি নিয়মিত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন।
