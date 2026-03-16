সলঙ্গার হাটিকুমরুলে সামিদুলের আস্তানায় প্রশাসনের অভিযান, পালিয়ে গেল মূলহোতাসহ দলবল

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের পাঁচলিয়া এলাকায় চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইসহ একাধিক মামলার আসামি সামিদুলের বিরুদ্ধে মাদক সেবন, মাদক বিক্রি এবং চুরি-ডাকাতির মালামাল প্রকাশ্যে বেচাকেনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন।
সোমবার দুপুরে উল্লাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শারমিন আক্তার রিমা, রায়গঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম এবং সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাকিউল ইসলামসহ প্রশাসনের একটি দল পাঁচলিয়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।
এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চোর চক্রের মূলহোতা সামিদুল তার সহযোগীদের নিয়ে পালিয়ে যায়।
প্রশাসন জানিয়েছে, মহাসড়ক এলাকায় চোরাই কারবারীদের দৌরাত্ম্য রুখতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
