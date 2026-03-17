কাজিপুরে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে যাকাতের অর্থ বিতরণ
কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ, ২০২৬
সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে সরকারি যাকাত ফান্ড থেকে উপজেলার সমাজের অসহায় ও দুঃস্থ পরিবারের মাঝে উপজেলা প্রশাসন ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।
১৭ মার্চ উপজেলা পরিষদ চত্বরে যাকাতের নগদ অর্থ বিতরণ করেন।কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান। এবছর কাজিপুরের ৯৭টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে দুই হাজার টাকা করে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হয়। যাকাত বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর ইসলামী ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ মাহবুবুল আলম ও মডেল কেয়ার টেকার মোঃ আলী আকবার ও গণমাধ্যম কর্মী।
