মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ ২০২৬, ০৮:১০ অপরাহ্ন
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে
/ রাজশাহী, সারা বাংলা

ছুটির দিনেও রায়গঞ্জে সার–কীটনাশকের বাজারে তদারকি

পারভেজ সরকার, নিজস্ব প্রতিবেদক:
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় সরকারি ছুটির দিনেও সার ও কীটনাশকের বাজারে তদারকি কার্যক্রম চালিয়েছে উপজেলা কৃষি বিভাগ। কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে চান্দাইকোনাসহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে এ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মমিনুল ইসলাম। তিনি সার ও কীটনাশকের ডিলারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্র ও গুদাম পরিদর্শন করেন।

সরেজমিনে চান্দাইকোনা সার ও কীটনাশক পট্টিতে গিয়ে দেখা যায়, ডিলার পয়েন্ট ও গুদামগুলো ঘুরে দেখেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এ সময় বিক্রয়মূল্যের তালিকা যাচাই, মজুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

মনিটরিং কার্যক্রমে ডিলার ও তাদের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মমিনুল ইসলাম বলেন, কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে সার ও কীটনাশক পৌঁছে দিতে নিয়মিত এ ধরনের তদারকি অব্যাহত থাকবে। কোনো ডিলার নির্ধারিত দামের বেশি নিলে বা কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, কৃষকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মাঠপর্যায়ে তদারকি জোরদার করা হয়েছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, সরকারি ছুটির দিনেও এ ধরনের উদ্যোগ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত থাকলে বাজারে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কমবে বলে তারা মনে করছেন।


এই বিভাগের আরও খবর

রায়গঞ্জে খাদ্যবান্ধব ১৫ বস্তা চাল জব্দ, জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি

উত্তরের সড়কে চাপ বাড়লেও নেই যানজট

বাদাম তেল উৎপাদনে সফল নারী উদ্যোক্তা 

কাজিপুরে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে  যাকাতের অর্থ বিতরণ 

জয়পুরহাটে মুরালী ভাবকি খাল খননের উদ্বোধন করেন আব্দুল বারী

সিংড়ায় শর্টপিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

