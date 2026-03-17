ছুটির দিনেও রায়গঞ্জে সার–কীটনাশকের বাজারে তদারকি

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় সরকারি ছুটির দিনেও সার ও কীটনাশকের বাজারে তদারকি কার্যক্রম চালিয়েছে উপজেলা কৃষি বিভাগ। কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে চান্দাইকোনাসহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে এ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মমিনুল ইসলাম। তিনি সার ও কীটনাশকের ডিলারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্র ও গুদাম পরিদর্শন করেন।
সরেজমিনে চান্দাইকোনা সার ও কীটনাশক পট্টিতে গিয়ে দেখা যায়, ডিলার পয়েন্ট ও গুদামগুলো ঘুরে দেখেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এ সময় বিক্রয়মূল্যের তালিকা যাচাই, মজুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।
মনিটরিং কার্যক্রমে ডিলার ও তাদের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মমিনুল ইসলাম বলেন, কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে সার ও কীটনাশক পৌঁছে দিতে নিয়মিত এ ধরনের তদারকি অব্যাহত থাকবে। কোনো ডিলার নির্ধারিত দামের বেশি নিলে বা কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তিনি আরও জানান, কৃষকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মাঠপর্যায়ে তদারকি জোরদার করা হয়েছে।
স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, সরকারি ছুটির দিনেও এ ধরনের উদ্যোগ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত থাকলে বাজারে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কমবে বলে তারা মনে করছেন।
