ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সিংড়ায় ছাত্রদল নেতা ইমনের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনুর পক্ষ থেকে নাটোরের সিংড়া উপজেলার ৯নং তাজপুর ইউনিয়নের রাখালগাছা হরিপুর গ্রামে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
সিংড়া গোল-ই-আফরোজ সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুবেল হোসেন ইমনের উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এই মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
এ সময় এলাকার অসহায় ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ঈদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। আয়োজক ইমন জানান, সমাজের অসচ্ছল মানুষের মুখে ঈদের হাসি ফুটাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
স্থানীয়রা এ ধরনের মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ ধরনের সহায়তা দরিদ্র মানুষের জন্য অনেক উপকার বয়ে আনে এবং ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার সুযোগ তৈরি করে
