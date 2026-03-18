উল্লাপাড়ার উন্নয়ন ও সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন-মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান

৬৫, সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য বিরোধীদলীয় হুইপ মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা করেছেন উল্লাপাড়ার উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে। বুধবার (১৮ মার্চ) পৌর শহরের গ্রীন চিলি কনভেনশন সেন্টারে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এমপি রফিকুল ইসলাম খাঁন।
বক্তব্যে তিনি বলেন, এলাকার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম কর্মীদের ইতিবাচক ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
তিনি আরও বলেন, উল্লাপাড়া তথা সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতিতে সরকার নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উপজেলা জামাতের আমীর ও সাবেক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে এ সময় অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক কল্যান ভৌমিক, আতিকুর রহমান জাহাঙ্গীর, মোঃ নজরুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, সাহারুল হক সাচ্ছু, রাজু আহমেদ সাহান, মোঃ রবিউল করিম, তুহিন আলম সহ উপজেলা জামায়াতের সিনিয়র নেতৃবৃন্দু।
