উল্লাপাড়ার উন্নয়ন ও সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন-মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ
আপডেট : বুধবার, ১৮ মার্চ, ২০২৬

৬৫, সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য বিরোধীদলীয় হুইপ  মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা করেছেন উল্লাপাড়ার উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে। বুধবার (১৮ মার্চ) পৌর শহরের গ্রীন চিলি কনভেনশন সেন্টারে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এমপি রফিকুল ইসলাম খাঁন।
বক্তব্যে তিনি বলেন, এলাকার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম কর্মীদের ইতিবাচক ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
তিনি আরও বলেন, উল্লাপাড়া তথা সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতিতে সরকার নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উপজেলা জামাতের আমীর ও সাবেক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে এ সময় অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক কল্যান ভৌমিক, আতিকুর রহমান জাহাঙ্গীর, মোঃ নজরুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, সাহারুল হক সাচ্ছু, রাজু আহমেদ সাহান, মোঃ রবিউল করিম, তুহিন আলম সহ  উপজেলা জামায়াতের সিনিয়র নেতৃবৃন্দু।


এই বিভাগের আরও খবর

দীর্ঘ বিরতির পর রাজশাহীতে আবারও মশা নিধন কার্যক্রম শুরু

নীল সাগর ট্রেনের ৯টি বগি লাইনচ্যুত; আহত  শতাধিক

সময়ের পরিক্রমায় প্লাষ্টিকের নান্দনিক ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে বাঁশশিল্পের তৈজষপত্র

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সিংড়ায় ছাত্রদল নেতা ইমনের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

ঈদযাত্রায় স্বস্তি, উত্তরের মহাসড়কে নেই যানজট

ঈদ উপলক্ষে দু:স্থদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরন

দীর্ঘ বিরতির পর রাজশাহীতে আবারও মশা নিধন কার্যক্রম শুরু

নীল সাগর ট্রেনের ৯টি বগি লাইনচ্যুত; আহত  শতাধিক

উল্লাপাড়ার উন্নয়ন ও সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন-মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান

সময়ের পরিক্রমায় প্লাষ্টিকের নান্দনিক ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে বাঁশশিল্পের তৈজষপত্র

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সিংড়ায় ছাত্রদল নেতা ইমনের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

ঈদযাত্রায় স্বস্তি, উত্তরের মহাসড়কে নেই যানজট

ঝড়ের রাতে চরে আটকা লঞ্চ, ১৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার শতাধিক যাত্রী

ঈদে নৌপথে নিরাপত্তা জোরদার, কোস্ট গার্ডের টহল ও তল্লাশি বৃদ্ধি

ঢাকা-১৪ আসনে সানজিদা ইসলাম তুলির হুঁশিয়ারি: দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’

সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ডাকাতদের কবল থেকে ৬ জেলে উদ্ধার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

