বুধবার, ১৮ মার্চ ২০২৬, ০৫:৪০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
দীর্ঘ বিরতির পর রাজশাহীতে আবারও মশা নিধন কার্যক্রম শুরু নীল সাগর ট্রেনের ৯টি বগি লাইনচ্যুত; আহত  শতাধিক উল্লাপাড়ার উন্নয়ন ও সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন-মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান সময়ের পরিক্রমায় প্লাষ্টিকের নান্দনিক ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে বাঁশশিল্পের তৈজষপত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সিংড়ায় ছাত্রদল নেতা ইমনের ঈদ সামগ্রী বিতরণ ঈদযাত্রায় স্বস্তি, উত্তরের মহাসড়কে নেই যানজট ঝড়ের রাতে চরে আটকা লঞ্চ, ১৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার শতাধিক যাত্রী ঈদে নৌপথে নিরাপত্তা জোরদার, কোস্ট গার্ডের টহল ও তল্লাশি বৃদ্ধি ঢাকা-১৪ আসনে সানজিদা ইসলাম তুলির হুঁশিয়ারি: দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ডাকাতদের কবল থেকে ৬ জেলে উদ্ধার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

দীর্ঘ বিরতির পর রাজশাহীতে আবারও মশা নিধন কার্যক্রম শুরু

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১৮ মার্চ, ২০২৬

রাজশাহী নগরীতে মশা নিয়ন্ত্রণে ১৫ দিনব্যাপী বিশেষ ক্র্যাশ প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (রাসিক)।
বুধবার (১৮ মার্চ) বেলা সাড়ে ১২টায় পদ্মা আবাসিক এলাকার নর্দমায় ফগার মেশিনের স্প্রে কার্যক্রমের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাসিকের প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন।
রাসিক সূত্রে জানা গেছে, এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিদিন ৫টি করে ওয়ার্ডে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ফগার স্প্রে কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এক দিনে মোট ১০টি ওয়ার্ডে দুই সাইকেলে চক্রাকারে এ কার্যক্রম চলবে।
উদ্বোধনকালে প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তা বাস্তবায়নে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন এবং রাজশাহীকে আরও উন্নত ও জনবান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ এবং খাল পুনঃখনন কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ নতুনভাবে গড়ে উঠবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রসঙ্গে রাসিক প্রশাসক জানান, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় ফগার স্প্রে কার্যক্রম শুরু হলো, যা ১৫ দিনব্যাপী চলবে। পবিত্র রমজান মাসে দিনে একবার করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম নিয়মিত চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।
এছাড়া, আসন্ন বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা রোধে শিগগিরই ড্রেন পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু করা হবে এবং রাজশাহীতে হাইটেক পার্কের কার্যক্রম সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ মামুন ডলার, পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা (মশক) জুবায়ের হোসেন মুনসহ স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিরা।#

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech