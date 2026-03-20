কামারখন্দে ছাত্রদল কর্মীদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করলেন ছাত্র নেতা জিসান

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ছাত্রদল কর্মীদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদের ১নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম জিসানের পক্ষ থেকে এ উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।
শুক্রবার উপজেলার বিভিন্ন অসচ্ছল ও তৃণমূল পর্যায়ের ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মাঝে এ উপহার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জানান, ঈদের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
কামারখন্দ উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক মাহমুদুল হাসান বলেন, মমিনুল ইসলাম জিসান সবসময় দলের তৃণমূল কর্মীদের পাশে থাকেন এবং তাদের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ঈদ উপলক্ষে এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
ঈদ উপহার বিতরণের সময় সিরাজগঞ্জ জেলা ছাত্রদল নেতা সাদ্দাম হোসেন সহ ছাত্রদলের উপজেলা পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
Leave a Reply