এনায়েতপুরে বিএনপির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কেজি মোড়স্থ দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আলহাজ্ব সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও এনায়েতপুর থানা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মুনজুর রহমান মুঞ্জ শিকদারের সঞ্চালয়না আলোচনা সভা হয়।
এসময় বক্তব্য রাখেন এনায়েতপুর থানা বিএনপির সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, ছানোয়ার হোসেন বেপারী, পল্লিচিকিৎসক সাইদুল ইসলাম, থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি আতাউর রহমান আতা, থানা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এম.এ কাশেম, থানা যুবদলের আহ্বায়ক জাহিদ হোসেন জহুরুল, থানা কৃষকদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হাসান, তাঁতীদলের সভাপতি আনসার আলী বেপারি, থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কামরুল হাসান সোহাগ, যুগ্মআহ্বায়ক হাসমত আলী হাসু,স্হল ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক জাকির হোসেন, সদিয়াচাঁদপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আবুলেব মোল্লা সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।
