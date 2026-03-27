তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৫২

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
শুক্রবার (২৭ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫২ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২৯,আদাবরে ৭, শেরেবাংলা নগরে ৬,তেজগাঁও থানা ২ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৪ ও হাতিরঝিল থানায় ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোঃ ইব্রাহীম মাতবর (২৮)আকাশ রেজাও হৃদয় (২০),মো. রুবেল ওরফে রাসেল ওরফে আরিফ (২৬),মো. সাঈদ বিশ্বাস (২৫), মোহাম্মদ তারিক-উল-ইসলাম (৩৬),কমর উদ্দিন (২৫),মো. আকাশ( বয়স উল্লেখ নাই), মো. সুজন(বয়স উল্লেখ নাই),মো. মিলন(বয়স উল্লেখ নাই),মো. ইয়াছিন(বয়স উল্লেখ নাই),
মো. সাজ্জাদ হোসেন সাজু(বয়স উল্লেখ নাই),
মো. রনি(বয়স উল্লেখ নাই),মো. জসীম উদ্দিন দেওয়ান (২৮),শ্রী শুভ মিস্ত্রি (২৪), আজিজুল ইসলাম রনি (২২), মো. আহাদুল ইসলাম সুমন (১৯),মো. হাসান আক্তার (৩৫), মো. নাজমুল ইসলাম (২২), রাকিব (২২), মো. রকি (৩৫),মো. ইমন (২১), মো. তরিকুল ইসলাম তরিক (২২),মো. পারভেজ (২০), মো. তামীম হোসেন (২০), মো. রায়হান শেখ (২২), মো. টিটু (৩৩), মো. সুলতান (২৬), মো. সুজন (২৫) ও রাজীব দেবনাথ (২৬)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. পাভেল (১৯), নিরু বেগম (৪৫),মো. জয় (১৯),মো. লিখন (৩৫),মো. সিরাজুল ইসলাম (৫২), মো. রুবেল (৩৫) ও
এনামুল শেখ (৪০)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. হাসান আলী (৪৩),
জিসান আহম্মেদ (৩৯), মো. রইসুল ইসলাম মানিক (৪২), মো. ফারুক ইসলাম (৩৬), আশিক মোহাম্মদ (২৪) ও মো. রুবেল (২৬)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সাগর (২৩), মো. আছাদ উল্লাহ (২০), মোক্তার হোসেন (৩১) ও মো. হানিফ (২৬)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোসা. রোজিনা আক্তার (৪০), মো. সৌরভ (১৮), মো. সোহাগ (১৮) ও
মো. সিয়াম হাওলাদার (২০)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. শামীম (৩২),মো. আরিফ (২৮),মো. রিপন হোসেন (৩৫) ও রাশেদ আবিদ সুমন (৩৬)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
