শুক্রবার, ২৭ মার্চ ২০২৬, ১০:৩৯ অপরাহ্ন
৫ আগস্টের আগে ও পরে পুলিশসহ সব হত্যার বিচার হবে: আইজিপি টিকিট সংকট ও ভাড়া নৈরাজ্য: ঝুঁকি নিয়ে ট্রাকে ঢাকামুখী যাত্রীরা গাজীপুর সদরে মাদকমুক্ত শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৫২ কক্সবাজারে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১৯ কোটি টাকার ইয়াবাসহ ৫ মাদক কারবারি আটক পিরিয়ডের রক্ত নিয়ে যে তথ্য দিলেন বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ২৮ দিনে ৭৯৭ ফ্লাইট বাতিল আসছে ‘ফুয়েল কার্ড’, পাবেন যেসব সুবিধা ঈদযাত্রায় সড়কে ঝরল ২৭৪ প্রাণ : রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
কক্সবাজারে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১৯ কোটি টাকার ইয়াবাসহ ৫ মাদক কারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক:
আপডেট : শুক্রবার, ২৭ মার্চ, ২০২৬



কক্সবাজারে পৃথক দুইটি অভিযানে প্রায় ১৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ৩ লাখ ৯০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ ৫ জন মাদক কারবারি আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

শুক্রবার(২৭ মার্চ) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, কক্সবাজারের টেকনাফ থানাধীন শাহপরীর দ্বীপ জালিয়াপাড়া এলাকা থেকে একটি কাভার্ড ভ্যানে করে ইয়াবার বড় চালান চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে পাচার করা হবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে টেকনাফ স্টেশন কোস্ট গার্ড নাফ নদী সংলগ্ন বড়ইতলী প্রধান সড়কে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানকালে একটি সন্দেহভাজন কাভার্ড ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে পাটাতনের নিচে বিশেষভাবে তৈরি গোপন চেম্বার থেকে প্রায় ১৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ৩ লাখ ৩০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ সময় এক মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়।

এদিকে, পৃথক আরেকটি অভিযানে মিয়ানমার থেকে নাফ নদী হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার চালান প্রবেশের তথ্য পেয়ে ওই এলাকায় রাডার নজরদারি ও টহল জোরদার করে কোস্ট গার্ড। পরে শুক্রবার মধ্যরাত ২টার দিকে শাহপরীর দ্বীপের গোলারচর সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি সন্দেহজনক ফিশিং বোট আটক করা হয়।

বোটটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার এবং ৪ জন মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে জব্দ করা ইয়াবা, পাচার কাজে ব্যবহৃত কাভার্ড ভ্যান ও বোটসহ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানায় কোস্ট গার্ড।


৫ আগস্টের আগে ও পরে পুলিশসহ সব হত্যার বিচার হবে: আইজিপি

টিকিট সংকট ও ভাড়া নৈরাজ্য: ঝুঁকি নিয়ে ট্রাকে ঢাকামুখী যাত্রীরা

গাজীপুর সদরে মাদকমুক্ত শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৫২

পিরিয়ডের রক্ত নিয়ে যে তথ্য দিলেন বিজ্ঞানীরা

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ‘বনলতা এক্সপ্রেস’

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

