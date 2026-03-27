কক্সবাজারে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১৯ কোটি টাকার ইয়াবাসহ ৫ মাদক কারবারি আটক

কক্সবাজারে পৃথক দুইটি অভিযানে প্রায় ১৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ৩ লাখ ৯০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ ৫ জন মাদক কারবারি আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
শুক্রবার(২৭ মার্চ) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, কক্সবাজারের টেকনাফ থানাধীন শাহপরীর দ্বীপ জালিয়াপাড়া এলাকা থেকে একটি কাভার্ড ভ্যানে করে ইয়াবার বড় চালান চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে পাচার করা হবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে টেকনাফ স্টেশন কোস্ট গার্ড নাফ নদী সংলগ্ন বড়ইতলী প্রধান সড়কে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানকালে একটি সন্দেহভাজন কাভার্ড ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে পাটাতনের নিচে বিশেষভাবে তৈরি গোপন চেম্বার থেকে প্রায় ১৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ৩ লাখ ৩০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ সময় এক মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়।
এদিকে, পৃথক আরেকটি অভিযানে মিয়ানমার থেকে নাফ নদী হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার চালান প্রবেশের তথ্য পেয়ে ওই এলাকায় রাডার নজরদারি ও টহল জোরদার করে কোস্ট গার্ড। পরে শুক্রবার মধ্যরাত ২টার দিকে শাহপরীর দ্বীপের গোলারচর সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি সন্দেহজনক ফিশিং বোট আটক করা হয়।
বোটটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার এবং ৪ জন মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে জব্দ করা ইয়াবা, পাচার কাজে ব্যবহৃত কাভার্ড ভ্যান ও বোটসহ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানায় কোস্ট গার্ড।
