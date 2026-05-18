সোমবার, ১৮ মে ২০২৬, ০৭:১৫ অপরাহ্ন
কোটি টাকার সম্পদের উৎস নিয়ে প্রশ্ন, তদন্তের দাবি জোরদার

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৮ মে, ২০২৬



রিটের অপব্যবহারে সম্পদের পাহাড়,আ.লীগ নেতাকর্মীদের পুনর্বাসনের অভিযোগ
মহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রতারণার ফাঁদে হাজারো গ্রাহক নিঃস্ব হওয়ার আশঙ্কা

সিলেট-৩ আসনের সাবেক আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান–এর ভাই ও প্রবাসী পল্লী লিমিটেড–এর চেয়ারম্যান মহিদুর রহমান–এর বিরুদ্ধে রিটের অপব্যবহার করে বিপুল সম্পদের মালিক হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে,গত ১৭ বছরে বিভিন্ন মামলার রিটকে প্রভাব ও কৌশলগতভাবে ব্যবহার করে তিনি অবৈধভাবে সম্পদ গড়ে তুলেছেন।

একই সঙ্গে তাঁর ও পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসনেরও অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো দাবি করছে, বিভিন্ন সামাজিক, সাংগঠনিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আড়ালে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের পুনরায় সংগঠিত ও সক্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়,বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ব্যক্তিদের পুনরায় একত্রিত করার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এদিকে, মহিদুর রহমান–এর পরিচালিত বিভিন্ন আর্থিক ও বিনিয়োগ কার্যক্রম নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে করে হাজার হাজার গ্রাহক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিঃস্ব হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বিনিয়োগের নামে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও অনেকেই এখন পর্যন্ত তাদের অর্থ ফেরত পাননি। এ পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের মধ্যে চরম উদ্বেগ বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তার পক্ষ থেকেও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।


