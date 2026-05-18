কামারখন্দে বোরো মৌসুমে সরকারি ভাবে ধান চাল সংগ্রহ শুরু

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:
আপডেট : সোমবার, ১৮ মে, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার (১৮ মে) দুপুরে উপজেলা সরকারি খাদ্য গুদাম প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ডা. বিপাশা হোসাইন।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে স্বচ্ছ ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যে কৃষি অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং উপজেলা কৃষি অফিস থেকে কৃষক সরবরাহকৃত তালিকা থেকে ধান সংগ্রহ করা হবে।

এ বছরে বোরো মৌসুমে উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের কৃষক এবং মিলারদের কাছ থেকে থেকে প্রতি কেজি ধান ৩৬ টাকা দরে ৬৭৯ মেট্রিক টন, প্রতি কেজি চাল ৪৯ টাকা দরে ১ হাজার ৪শত ৯৩ মেট্রিক টন সংগ্রহ করা হবে। সরকারিভাবে এই ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম ১৮ মে শুরু হয়ে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা এসএম শফিকুল ইসলাম তালুকদার ছাড়াও ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মিলার হাজী মনোয়ার, কৃষক রুহুল আমিনসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

উপজেলা খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম জানান, সংগ্রহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।


