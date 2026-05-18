সোমবার, ১৮ মে ২০২৬, ১০:৩০ অপরাহ্ন
ঈদুল আযহা উপলক্ষে ১ নং ধামাইনগর ইউনিয়নে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ

আপডেট : সোমবার, ১৮ মে, ২০২৬

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :

পবিত্র ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ১ নং ধামাইনগর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে অসহায়, দুস্থ ও নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে সরকারের বরাদ্দকৃত ভিজিএফ  কর্মসূচির চাল বিতরণ করা হয়েছে। ঈদের আনন্দ সমাজের প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছে দিতে এ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

জানা গেছে, ১ নং ধামাইনগর ইউনিয়নে মোট ২ হাজার ৫৯৬ জন উপকারভোগীর মাঝে সরকার প্রদত্ত ভিজিএফ’র চাল বিতরণ করা হয়। ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত উপকারভোগীরা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের চাল গ্রহণ করেন। পুরো কার্যক্রমে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যবৃন্দ, গ্রাম পুলিশ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রশাসনের প্রতিনিধিরা দায়িত্ব পালন করেন।

চাল বিতরণ কার্যক্রম ঘিরে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সকাল থেকেই নারী-পুরুষের দীর্ঘ সারি দেখা যায়। অনেক অসহায় ও নিম্ন আয়ের পরিবার এ সহায়তা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। উপকারভোগীরা বলেন, বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময়ে ঈদের আগে সরকারের এই সহায়তা তাদের জন্য অনেক বড় স্বস্তি নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য এই চাল ঈদের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

একাধিক উপকারভোগী জানান, “বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। ঈদের আগে সরকারের এই চাল পেয়ে পরিবার নিয়ে কিছুটা স্বস্তিতে ঈদ উদযাপন করতে পারবো।”

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব রোজিন পলাশ বলেন, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রকৃত উপকারভোগীদের মাঝে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ করা হয়েছে। কেউ যাতে হয়রানির শিকার না হন এবং সুষ্ঠুভাবে সহায়তা পান, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ সময় জনপ্রতিনিধিরা বলেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে সরকার বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ঈদের আনন্দ সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সচেতন মহল ইউনিয়ন পরিষদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সঠিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চাল বিতরণ হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্তোষ বিরাজ করছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম একইভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে পরিচালিত হবে।


