সিংড়ায় পর্নোগ্রাফি মামলায় যুবক গ্রেফতার

নাটোরের সিংড়ায় পরকীয়ার আপত্তিকর ভিডিও ফেইসবুকে ছড়িয়ে দেয়ার অভিযোগে মিরাজ আহমেদ (২৬) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করেছে থানা পুলিশ। সোমবার সকালে অভিযান চালিয়ে তার নিজ বাড়ি গাড়াবাড়ি থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত যুবক উপজেলার ডাহিয়া ইউনিয়নের গাড়াবাড়ি গ্রামের মোস্তাক বিন সুলতানের ছেলে। সম্প্রতি ওই যুবক স্থানীয় একটি কওমী মাদ্রাসার শিক্ষকতা ছেড়ে বিয়াশ চারমাথা বাজারের ইলেকট্রনিক্স এর ব্যবসা শুরু করেন। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদি হয়ে সিংড়া থানায় একটি পর্নোগ্রাফি মামলা দায়ের করেছেন।
সিংড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, যুবক মিরাজ আহমেদ তিন বছর পূর্বে এক প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অন্তরঙ্গ ছবি ও ভিডিও ধারণ করে। পরে সেই ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে ছড়িয়ে দিলে এই ঘটনায় থানায় মামলা করেন ওই ভুক্তভোগী নারী। গ্রেফতারকৃত যুবকের মুঠোফোনে পর্নোগ্রাফি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভিডিও এবং আলামত পাওয়া গেছে।
