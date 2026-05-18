সোমবার, ১৮ মে ২০২৬, ১০:৩০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ঈদুল আযহা উপলক্ষে ১ নং ধামাইনগর ইউনিয়নে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ শিক্ষা-দক্ষতায় নতুন দিগন্তের খোঁজে বগুড়ায় ‘আঞ্চলিক আলাপন’ গোপনে নিয়োগ, অবসরের দিনে প্রকাশ; অর্ধকোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ বিদায়ী অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সিংড়ায় পর্নোগ্রাফি মামলায় যুবক গ্রেফতার সিরাজগঞ্জে ডিসির মোবাইল ক্লোন করে চাঁদাবাজির অভিযোগ কামারখন্দে বোরো মৌসুমে সরকারি ভাবে ধান চাল সংগ্রহ শুরু কোটি টাকার সম্পদের উৎস নিয়ে প্রশ্ন, তদন্তের দাবি জোরদার সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ইয়াবাসহ আওয়ামী লীগ নেতা ও সহযোগী আটক নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে রাজশাহী থেকে বাস চলাচল বন্ধ এমপি হয়েও ৭ দিন ধরে ডিআইজিকে পাচ্ছি না, তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

শিক্ষা-দক্ষতায় নতুন দিগন্তের খোঁজে বগুড়ায় ‘আঞ্চলিক আলাপন’

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৮ মে, ২০২৬


“শিক্ষা থেকে সম্ভাবনা”এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বগুড়ার আরডিএ অনুষ্ঠিত হয়েছে এক ব্যতিক্রমধর্মী ‘আঞ্চলিক আলাপন’।

সোমবার (১৮ মে) দুপুরে বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) হলরুমে বেসরকারি সংস্থা আইআইডি-র (IID) উদ্যোগে এই সংলাপের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়নকর্মী, জনপ্রতিনিধি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে মানসম্মত শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

আলাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়ার দ্বায়িত্বরত মহাপরিচালক মো. ফেরদৌস হোসেন খান।

আইআইডি-র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সাঈদ আহমেদ এর সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. তাইফুর রহমান,শেরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাইদুজ্জামান হিমু,আরডিএ-র সাবেক পরিচালক ও চর উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের (CDRC) গবেষক ড. একেএম জাকারিয়া,জেলা মহিলা দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহজাদী লায়লা আরজুমান বানু,শাজাহানপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান বিদ্যুৎ,বগুড়া জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এম আর হাসান পলাশ, সাপ্তাহিক বিজয় বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও শেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আরকাম হোসেন, শাজাহানপুর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন, এছাড়া জামায়াতে ইসলামী শাজাহানপুর উপজেলার আমির মাওলানা আব্দুর রহমান সংলাপে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন।

বক্তারা বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা যথেষ্ট নয়। শিক্ষাকে কর্মমুখী ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে সাজাতে হবে। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানদের মূলধারার কর্মসংস্থানে যুক্ত করতে কারিগরি ও জীবনমুখী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন

সংলাপে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

মাঠপর্যায়ের শিক্ষা পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেন শাজাহানপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আব্দুল লতিফ, স্বপ্নপূরণ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মো. মিজানুর রহমান এবং সরকারি চাঁচাইতারা মাদলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অঞ্জনা রানী ঘোষ। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীমতী মমতাজ রানী এবং জেলা আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুজন কুমার রাজ ভর তাদের সংকটের কথা তুলে ধরেন।

যুব প্রতিনিধি হিসেবে ইয়ুথ ফর পলিসি (YfP) বগুড়ার সদস্য আব্দুল কাইয়ুম আকাশ, হাঞ্জালা সরকার, সিনথিয়া বিনতে মজিব ও আফিয়া ফারজানা আলোচনায় নতুন প্রজন্মের প্রত্যাশার কথা জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আরডিএ-র পরিচালক দেলোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক নূর মুহাম্মদ, যুগ্ম-পরিচালক মো. তানবিরুল ইসলাম, আইআইডি-র সহকারী পরিচালক ইমন কাজী ও রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট সাদিয়া জামান সহ ওয়াই এফ পি স্বেচ্ছাসেবীরা।

সংলাপের শেষে অংশগ্রহণকারীরা একমত পোষণ করেন যে, শিক্ষা থেকে প্রকৃত সম্ভাবনা উন্মোচনে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকদের সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ঈদুল আযহা উপলক্ষে ১ নং ধামাইনগর ইউনিয়নে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ

সিংড়ায় পর্নোগ্রাফি মামলায় যুবক গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জে ডিসির মোবাইল ক্লোন করে চাঁদাবাজির অভিযোগ

কামারখন্দে বোরো মৌসুমে সরকারি ভাবে ধান চাল সংগ্রহ শুরু

কোটি টাকার সম্পদের উৎস নিয়ে প্রশ্ন, তদন্তের দাবি জোরদার

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ইয়াবাসহ আওয়ামী লীগ নেতা ও সহযোগী আটক

ঈদুল আযহা উপলক্ষে ১ নং ধামাইনগর ইউনিয়নে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ

শিক্ষা-দক্ষতায় নতুন দিগন্তের খোঁজে বগুড়ায় ‘আঞ্চলিক আলাপন’

গোপনে নিয়োগ, অবসরের দিনে প্রকাশ; অর্ধকোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ বিদায়ী অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে

সিংড়ায় পর্নোগ্রাফি মামলায় যুবক গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জে ডিসির মোবাইল ক্লোন করে চাঁদাবাজির অভিযোগ

কামারখন্দে বোরো মৌসুমে সরকারি ভাবে ধান চাল সংগ্রহ শুরু

কোটি টাকার সম্পদের উৎস নিয়ে প্রশ্ন, তদন্তের দাবি জোরদার

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ইয়াবাসহ আওয়ামী লীগ নেতা ও সহযোগী আটক

নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে রাজশাহী থেকে বাস চলাচল বন্ধ

এমপি হয়েও ৭ দিন ধরে ডিআইজিকে পাচ্ছি না, তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech