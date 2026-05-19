সিংড়ায় চিকিৎসকের ওপর হামলাকারীদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন

নাটোরের সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এই কর্মসূচিতে ৪৮ তম বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার সহ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সরা অংশ গ্রহণ করেন।
সম্প্রতি শরীয়তপুর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. নাসির ইসলামের উপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন দাবিতে এই কর্মসুচি পালিত হয়েছে বলে জানা গেছে।
মানববন্ধনে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মুজাহিদুল ইসলাম খোকনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ডাঃ আব্দুল আহাদ, ডাঃ জহুরুল ইসলাম, ডাঃ শিবলী নোমানী শুভ, ডাঃ আকলিমা খাতুন, ডাঃ রিফাহ নানজীবা, ডাঃ হাফছা বিনতে আলিফ, সিংড়া দেশ মেডিকেল এর স্বত্ত্বাধিকারী ও পরিচালক মতলেবুর রহমান প্রমূখ।
