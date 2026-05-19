বিজ্ঞান মেলায় বিভাগীয় পর্যায়ে কাজিপুরের আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজের সাফল্য

আপডেট : মঙ্গলবার, ১৯ মে, ২০২৬

৪৭ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা -২০২৬ এ সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ সাফল্য অর্জন করেছেন। রাজশাহী  বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় তারা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। মঙ্গলবার (১৯ মে) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কলেজটির অধ্যক্ষ মহসিন রেজা।
মেলায় অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ও গবেষণা দলকে অভিনন্দন জানিয়ে অধ্যক্ষ বলেন, ‘এ সাফল্য আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজের জন্য একটি মাইল ফলক। কলেজের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য যেন ফিরিয়ে আনতে পারি এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে পারি এ দোয়া চাই। ‘

অভিনন্দন জানিয়ে কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘আজ বিভাগীয় পর্যায়ে আটটি জেলা দলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে কলেজটি। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন।’

উল্লেখ্য, এর আগে উপজেলা পর্যায়ে আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ প্রথম হয়ে জেলা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। জেলা পর্যায়ে ২৭টি দলের মধ্যে প্রথম হয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিভাগীয় পর্যায়ে আটটি জেলা দলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে কলেজটি। বিভাগীয় পর্যায়ে মেলায় অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ও গবেষণা দলটি ‘নবায়ণযোগ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শহর/স্মার্ট হোম’ নামের প্রকল্পটি উপস্থাপন করে।


