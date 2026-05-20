সিংড়ায় মোটরসাইকেল চুরি করতে এসে গণধোলাই খেল চোর

নাটোরের সিংড়ায় কুলখানি অনুষ্ঠানের মধ্যে মোটরসাইকেল চুরির চেষ্টাকালে এক যুবককে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। এ সময় অভিযুক্তকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
মঙ্গলবার (১৯ মে) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জেলার সিংড়া উপজেলার চামারী ইউনিয়নের মহিষমারী গ্রামের বেলতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় যুবক রাসেল জানান, মৃত আলাউদ্দিনের বাড়িতে কুলখানি অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠান চলাকালে বেলতলা গ্রামের ইকলাসের ১৫০ সিসি এফজেডএস মোটরসাইকেলটি চুরির চেষ্টা করা হয়।
অভিযোগ উঠেছে, গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার লাল মিয়ার ছেলে নাঈম হোসেন এবং মহিষমারী গ্রামের হান্নান আলীর ছেলে সোহেল মিলে মোটরসাইকেলটির তালা ভাঙার চেষ্টা করেন। প্রথমে সোহেল চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পরে নাঈম তালা ভাঙার চেষ্টা করলে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সোহেল ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।
পরে স্থানীয় জনতা নাঈম হোসেনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বিভিন্ন এলাকায় মোটরসাইকেল ও অটোরিকশা চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি করেন এলাকাবাসী।
এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ, সোহেলের বাবা হান্নান আলী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, তারা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে সিংড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীর হাতে আটক নাঈম হোসেনকে থানায় নিয়ে আসে। তিনি আরো বলেন, এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং তাকে জেলহাজতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।
মোটরসাইকেলের মালিক ইকলাস হোসেন বলেন, আমার মোটরসাইকেলের তালা ভাঙতে দেখে সন্দেহ করি। পরে তাকে আটক করলে বিভিন্ন চুরির কথা বলে। আমরা চাই এলাকায় যেন এসব অপরাধ বন্ধ হয়।
