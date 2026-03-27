শুক্রবার, ২৭ মার্চ ২০২৬, ১০:৩৯ অপরাহ্ন
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে
গাজীপুর সদরে মাদকমুক্ত শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

গাজীপুর প্রতিনিধি: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ২৭ মার্চ, ২০২৬

“মাদকের বিরুদ্ধে না বলুন, সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে পিরুজালী ইউনিয়নকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে গাজীপুর সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের পাঁচ রাস্তার মোড়ে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাজীপুর সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) নাজিম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সভায় বক্তব্য রাখেন পিরুজালী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব ও সাবেক ইউপি সদস্য ডি.এম. আজহার, সাবেক ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান, সাবেক সার্জেন্ট আব্দুল আলীম, পিরুজালী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজিব মাস্টার, বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক গাজী সালাউদ্দিন রফিক মাস্টার, সবুর মণ্ডল ও আশরাফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন কামরুজ্জামান কালাম মুক্তার। আলোচনায় বক্তারা মাদক নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক, পরামর্শমূলক ও পরিকল্পনামূলক বক্তব্য রাখেন। মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অনুষ্ঠানে পিরুজালী ইউনিয়নের সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। শেষে উপস্থিত সবার গণস্বাক্ষর নেওয়া হয়।


এই বিভাগের আরও খবর

৫ আগস্টের আগে ও পরে পুলিশসহ সব হত্যার বিচার হবে: আইজিপি

টিকিট সংকট ও ভাড়া নৈরাজ্য: ঝুঁকি নিয়ে ট্রাকে ঢাকামুখী যাত্রীরা

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৫২

কক্সবাজারে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১৯ কোটি টাকার ইয়াবাসহ ৫ মাদক কারবারি আটক

পিরিয়ডের রক্ত নিয়ে যে তথ্য দিলেন বিজ্ঞানীরা

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ‘বনলতা এক্সপ্রেস’

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম

