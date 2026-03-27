গাজীপুর সদরে মাদকমুক্ত শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

“মাদকের বিরুদ্ধে না বলুন, সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে পিরুজালী ইউনিয়নকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে গাজীপুর সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের পাঁচ রাস্তার মোড়ে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
গাজীপুর সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) নাজিম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সভায় বক্তব্য রাখেন পিরুজালী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব ও সাবেক ইউপি সদস্য ডি.এম. আজহার, সাবেক ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান, সাবেক সার্জেন্ট আব্দুল আলীম, পিরুজালী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজিব মাস্টার, বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক গাজী সালাউদ্দিন রফিক মাস্টার, সবুর মণ্ডল ও আশরাফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন কামরুজ্জামান কালাম মুক্তার। আলোচনায় বক্তারা মাদক নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক, পরামর্শমূলক ও পরিকল্পনামূলক বক্তব্য রাখেন। মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
অনুষ্ঠানে পিরুজালী ইউনিয়নের সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। শেষে উপস্থিত সবার গণস্বাক্ষর নেওয়া হয়।
