শুক্রবার, ২৭ মার্চ ২০২৬
আসছে ‘ফুয়েল কার্ড’, পাবেন যেসব সুবিধা

অনলাইন ডেস্ক:
আপডেট : শুক্রবার, ২৭ মার্চ, ২০২৬
রাজধানীর অধিকাংশ এলাকায় পেট্রোলপাম্পে জ্বালানির সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক পাম্পে তেল নেই, আর যেখানে আছে, সেখানে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে গ্রাহকদের। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার সব ধরনের যানবাহনের জন্য ‘ফুয়েল কার্ড’ চালুর পরিকল্পনা করছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জ্বালানি বিভাগ কাজ শুরু করেছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত দ্রুত শেষ না হলে বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশকে বড় ধরনের চাপের মুখে পড়তে হবে। বিশ্ববাজারে সরবরাহ কমে গেলে তেলের দাম বেড়ে যাবে, কিন্তু দেশীয় বাজারে তা সমন্বয় করা কঠিন হয়ে পড়বে।

এ কারণে জ্বালানির অপচয় ও অবৈধ মজুত ঠেকাতে ফুয়েল কার্ড চালু করা জরুরি হয়ে উঠেছে। এই কার্ডের মাধ্যমে মোটরসাইকেল, ব্যক্তিগত গাড়ি, ট্রাক বা বাস—সব ধরনের যানবাহন নির্ধারিত চাহিদা অনুযায়ী তেল নিতে পারবে। প্রতিটি কার্ডে একটি কিউআর কোড থাকবে, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পাম্প থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করা যাবে। তবে পুরো ব্যবস্থা চালু হতে কিছুটা সময় লাগবে।

ফুয়েল কার্ড কী?

ফুয়েল কার্ড বা ফ্লিট কার্ড হলো এমন একটি বিশেষ পেমেন্ট কার্ড, যা পেট্রোল, ডিজেলসহ বিভিন্ন জ্বালানি কেনার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি অনেকটা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মতো কাজ করে এবং নগদ অর্থ ছাড়াই লেনদেনের সুযোগ দেয়।

মূল বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা:

*সহজ পেমেন্ট ও ট্র্যাকিং: চালকরা সহজে পেমেন্ট করতে পারেন এবং প্রতিটি লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করা যায়।
*খরচ নিয়ন্ত্রণ: নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে জ্বালানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
*ডিজিটাল রিপোর্টিং: জ্বালানি ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়, যা ব্যবস্থাপনায় সহায়ক।
*নিরাপত্তা: কার্ড নির্দিষ্ট যানবাহন বা চালকের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অপব্যবহারের ঝুঁকি কমে।
*সময় সাশ্রয়: কাগজের রসিদের ঝামেলা কমে এবং একত্রে বিল ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

 

এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও নিয়ন্ত্রণ বাড়বে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্টরা।


এই বিভাগের আরও খবর

পিরিয়ডের রক্ত নিয়ে যে তথ্য দিলেন বিজ্ঞানীরা

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ‘বনলতা এক্সপ্রেস’

শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ২৮ দিনে ৭৯৭ ফ্লাইট বাতিল

ঈদযাত্রায় সড়কে ঝরল ২৭৪ প্রাণ : রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

তেলে সমস্যা নাই, সমস্যা হচ্ছে ব্লাক মার্কেটিং হচ্ছে- জ্বালানি মন্ত্রী টুকু

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

পিরিয়ডের রক্ত নিয়ে যে তথ্য দিলেন বিজ্ঞানীরা

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ‘বনলতা এক্সপ্রেস’

শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ২৮ দিনে ৭৯৭ ফ্লাইট বাতিল

আসছে ‘ফুয়েল কার্ড’, পাবেন যেসব সুবিধা

ঈদযাত্রায় সড়কে ঝরল ২৭৪ প্রাণ : রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

তেলে সমস্যা নাই, সমস্যা হচ্ছে ব্লাক মার্কেটিং হচ্ছে- জ্বালানি মন্ত্রী টুকু

পরমাণুকেন্দ্রে হামলার প্রভাব কেবল ইরানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আইএইএ প্রধানের সতর্কবার্তা

মোস্তাফিজকে প্রশংসায় ভাসালেন হারিস

বিশ্বকাপের আগে আরও দুটি ম্যাচ বাড়ছে আর্জেন্টিনার

চাপের মুখে ইউক্রেনের জন্য রাখা অস্ত্র মধ্যপ্রাচ্যে আনার কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

