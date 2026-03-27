শুক্রবার, ২৭ মার্চ ২০২৬, ০৪:৫৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
পিরিয়ডের রক্ত নিয়ে যে তথ্য দিলেন বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ২৮ দিনে ৭৯৭ ফ্লাইট বাতিল আসছে ‘ফুয়েল কার্ড’, পাবেন যেসব সুবিধা ঈদযাত্রায় সড়কে ঝরল ২৭৪ প্রাণ : রোড সেফটি ফাউন্ডেশন তেলে সমস্যা নাই, সমস্যা হচ্ছে ব্লাক মার্কেটিং হচ্ছে- জ্বালানি মন্ত্রী টুকু পরমাণুকেন্দ্রে হামলার প্রভাব কেবল ইরানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আইএইএ প্রধানের সতর্কবার্তা মোস্তাফিজকে প্রশংসায় ভাসালেন হারিস বিশ্বকাপের আগে আরও দুটি ম্যাচ বাড়ছে আর্জেন্টিনার চাপের মুখে ইউক্রেনের জন্য রাখা অস্ত্র মধ্যপ্রাচ্যে আনার কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ খেলাধুলা

মোস্তাফিজকে প্রশংসায় ভাসালেন হারিস

অনলাইন ডেস্ক:
আপডেট : শুক্রবার, ২৭ মার্চ, ২০২৬

বাংলাদেশের জার্সিতেও ফিজের ফর্ম বেশ ভালো। বর্তমানে মোস্তাফিজুর রহমান খেলছেন পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল)। যেখানে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে লাহোর কালান্দার্সের হয়ে মাত্র ১৯ রান খরচায় ১ উইকেট তুলেছেন ফিজ। হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে ফিজের দল লাহোরও পেয়েছে প্রত্যাশিত জয়। জিতেছে ৬৯ রানের বড় ব্যবধানে।

ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে দলের বোলিং ইউনিট নিয়ে প্রশংসা করেছেন লাহোরের পেসার হারিস রউফ। আলাদা করে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমানকে।

সংবাদ সম্মেলনে হারিস বলেছেন, ‘আমাদের বোলিং লাইনআপটা এমন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও আমি এরকম বোলিং লাইনআপ খুব একটা দেখিনি। টি-টোয়েন্টির সেরা বোলাররা আমাদের দলে আছে। পেস স্পিন দুই জায়গাতেই। বেঞ্চেও আমাদের ভালো বোলার রয়েছে। কন্ডিশন বুঝে কম্বিনেশন সাজানো হবে। আজকে উসামা মীর বেঞ্চে ছিল, চার পেসার খেলানো হয়েছে। উসামা টি-টোয়েন্টিতে ভালো বোলার। লাহোর সেরা বোলিংটাই খেলানোর চেষ্টা করবে।’

মুস্তাফিজকে নিয়ে হারিস বলেন, ‘মোস্তাফিজ বিশ্বের নানা প্রান্তে টি-টোয়েন্টি লিগ খেলে থাকে। বাংলাদেশের হয়ে অনেক ভালো পারফরম্যান্সও করেছে। আমাদের বোলিং লাইনআপকে শক্তিশালী বানিয়েছে মোস্তাফিজু। আমার চেষ্টা থাকবে তার কাছ থেকে কিছু শিখে নেওয়ার। উনি অনেক অভিজ্ঞ বোলার। চেষ্টা করব বোলিংয়ের নানা কৌশল উনার কাছ থেকে শিখে নেওয়ার এবং মাঠে সেসব কাজে লাগানোর।’

লাহোরের পরের ম্যাচ আগামী ২৯ মার্চ, প্রতিপক্ষ করাচি কিংস।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech