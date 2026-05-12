মঙ্গলবার, ১২ মে ২০২৬, ০৬:৫৫ অপরাহ্ন
তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৪৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১২ মে, ২০২৬



ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ মে ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৮ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১০,আদাবরে ৮, শেরেবাংলা নগরে ৮,তেজগাঁও থানা ৮ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৮ ও হাতিরঝিল থানায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আসিফ (২৪), মো. আল-আমীন (৩৫), মো. সাব্বির হোসেন (২৭), মাহমুদ হাসান শান্ত (২৬), ইকরাম হোসেন (২১), মো. আলমগীর হোসেন কালু (৩৫), মো. নুর হাসান (২৫), মো. তারেক রহমান (২৫), জাহিদ হোসেন (২৮) ও কালু( বয়স উল্লেখ নাই)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-রবি দাশ ওরফে বাবু দাশ (২০),মো. পলাশ (৩০),মো. মমিন (৩৯),মো. আল আমিন (২৬),মো. শামীম (২৭),মো. বাধন (২০),মো. শাকিল (২০) ও মো. রনি (২০)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সাইফুল ইসলাম (২৬),ফরিদ উদ্দিন (৩৫),মো. মাহবুব মিয়া (৬০),মো. জাহিদ (১৮),মুন্না (১৮),মো. সিয়াম (১৮),আহম্মেদ সাব্বির (১৮) ও মো.নাইম (১৯)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোহাম্মদ আলী, সুমি (৩৭), রাজু (৩০), মো. ফয়সাল মিয়া (২০), রাজিব আহম্মেদ (২৮), রাকিব ইসলাম হাওলাদার ওরফে ইমরান (৩২), মো. জুয়েল রানা (২৮) ও মো. শাকিল (২৬)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সানি এলেক্স বেনসন সানি (১৮),ইমন (২৬),মো. শাহিন (৩৬),মো. মিজান (২২),মো. স্বাধীন মিয়া (২৮),
মো. চাঁন মিয়া (৪৫),মো. তুহিন (১৯) ও মো. সোহেল মিয়া (২৩)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. কাউসার (২২),মো. আসলাম (৪০),
মিঠু ব্যাপারী (২৬),মনির ও হিজলা মনির (৩০),পারভেজ মুন্সী (২৪) ও মো. মানিক (৩২)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


