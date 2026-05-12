শাহজাদপুরে বিএনপি নেতার ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল

এ বিষয়ে মঙ্গলবার দুপুরে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে শাহজাদপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হোসেন সবুজ বলেন, ২৩ বছর কারাভোগ করার পর ৫ বছর আগে জেলখানা থেকে বের হয়েছি। আগামী নির্বাচনে আমি শাহজাদপুর পৌরসভা মেয়র পদে প্রার্থী হয়েছি। এজন্য যড়যন্ত্রকারীরা কেউ প্রযুক্তির মাধ্যমে ওই ভিডিও তৈরী করে বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে।
এ বিষয়ে শাহজাদপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ইকবাল হাসান হিরু বলেন, আমির হোসেন সবুজ সম্প্রতি ইউএনও অফিসের একটি মিটিংয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে ৫ আগষ্টের পর ভেঙ্গে দেওয়া শাহজাদপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের কার্যালয়ের পরিত্যক্ত স্থানে টয়লেট নির্মানের দাবী করেছিল। আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে সে মেয়র পদে প্রার্থী হয়েছে। আরো অনেকেও প্রার্থী হয়েছেন। এসব কারনে শক্রতা বসত: কেউ আমির হোসেন সবুজের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল করেছে। ওই ভিডিওটি সত্য কি না তা যাচাই বাচাই ছাড়া বলা যাচ্ছে না।
