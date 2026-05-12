সলঙ্গায় গাড়ী চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় জনতার হাতে আটক, গণ ধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ১০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১২ মে, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় মিশুক গাড়ি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় লিটন নামে এক ডাকাতকে সদস্যকে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। পরে স্থানীয় জনতা গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। সোমবার রাতে থানার চর গোজা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃত ডাকাত সদস্য লিটন ওরফে মিঠুন (৩৮) সলঙ্গা থানার চর গোজা গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে ।

সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসলাম হোসেন জানান, সোমবার রাতে উল্লাপাড়া উপজেলার ভেন্না বাড়ি তেতুলিয়া গ্রাম থেকে একটি ব্যাটারি চালিত মিশুক গাড়ী চুরি করে নিয়ে যাবার সময় থানার চর গোজা গ্রামে চুরি রোধে গ্রামবাসীর স্থাপিত বাশ কলের কাছে পৌছালে মিশুক গাড়ীসহ আটক করা হয়। এসময় ডাকাত দলের অন্যান্য সদস্যরা পালিয়ে গেলেও মিঠুনকে আটক করে। পরে স্থানীয় জনতা গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সংবাদ দেয়। সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ডাকাত দলের সদস্য মিঠুনকে আটক করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসময় মিশুক গাড়ীটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়।

তিনি আরো বলেন, ডাকাত দলের সদস্য মিঠুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় চুরি, ছিনতাই , ডাকাতির ১০ টি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় সলঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।


