কাজিপুরে বোরো ধানের মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠিত
কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
আপডেট :
মঙ্গলবার, ১২ মে, ২০২৬
সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে “তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্রদর্শনীর মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার কাজিপুর পৌরসভার বেড়িপোটল গ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজিপুর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের ক্রপস উইং,খামারবাড়ি, ঢাকার পরিচালক কৃষিবিদ ড.সালমা লাইজু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, সিরাজগঞ্জের উপপরিচালক কৃষিবিদ এ.কে.এম. মনজুরে মাওলা,তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার মোঃ আখেরুর রহমান ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) জেরিন আহমেদ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার শরিফুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ ড. সালমা লাইজু বলেন, “বোরো ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্রিধান-১০২ জাতটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকরা এই জাত চাষ করলে ফলন অনেক বাড়বে। তেলজাতীয় ফসলের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বোরো ধানের গুরুত্ব অপরিসীম।”
বক্তারা ব্রিধান-১০২ জাতের বৈশিষ্ট্য, সার ব্যবস্থাপনা, সেচ পদ্ধতি, রোগবালাই দমন ও আধুনিক চাষাবাদ কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন।
মাঠ দিবসে প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন শেষে কৃষকরা জানান, নতুন জাতের বোরো ধান চাষে তারা আশাবাদী। অনুষ্ঠানে শতাধিক কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।
