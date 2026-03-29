আইজিপির সঙ্গে ফ্রান্সের ডেপুটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এটাশের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ পুলিশ ও ফ্রান্সের মধ্যে পেশাদারিত্বের মেলবন্ধন এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (২৯ মার্চ) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ফ্রান্সের ডেপুটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এটাশে মিজ ক্রিস্তেল ফন্টেইন।
এই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দুই দেশের একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।
সাক্ষাৎকালে মিজ ক্রিস্তেল ফন্টেইন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব এবং মাঠপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিশেষ করে ক্রাউড কন্ট্রোল বা জনতা নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসী সহায়তা এবং অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে কারিগরি ও কৌশলগত সহায়তার আগ্রহ প্রকাশ করেন।
ফ্রান্সের এই প্রতিনিধি পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের ওপর জোর দেন, যা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা মানচিত্রে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আইজিপি মো. আলী হোসেন ফকির ফ্রান্সের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষ করে ঢাকার ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে ফরাসি প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়া পার্বত্য অঞ্চল ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহের মতো চ্যালেঞ্জিং এলাকায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মানবপাচার রোধে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়।
বৈঠকে উভয় পক্ষই মনে করে, অভিবাসন ও সাইবার অপরাধের মতো বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় দুই দেশের পুলিশের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা প্রয়োজন।
Leave a Reply