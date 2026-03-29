রবিবার, ২৯ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৪ অপরাহ্ন
বগুড়ায় পাওনা টাকা চাওয়ায় বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, থানায় মামলা

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি:
আপডেট : রবিবার, ২৯ মার্চ, ২০২৬


বগুড়ার শেরপুরে পাওনা টাকাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মতিয়ার রহমান (৬৯) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে মো. শফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে শেরপুর থানায় ১২ জন নামীয়সহ অজ্ঞাত আরও ৩-৪ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।
এজাহার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৫ বছর আগে নিহতের ভাতিজি মোমেনা খাতুনের নিকট হতে প্রতিবেশী বেলি বেগম জমি দেওয়ার কথা বলে ৭৫ হাজার টাকা ধার দেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও বেলি বেগম জমি বা টাকা কোনোটিই ফেরত দিচ্ছিলেন না। এ নিয়ে গত ২১ মার্চ উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও গালিগালাজের ঘটনা ঘটে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২২ মার্চ (রোববার) সকাল ১১টার দিকে শরিফ সুঘাট এলাকায় মতিয়ার রহমানকে একা পেয়ে অভিযুক্তরা দেশীয় অস্ত্র ও বাঁশের লাঠি নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিযোগ অনুযায়ী, মামলার ৭নং আসামির হুকুমে ১নং আসামি মো. শাহিন বাঁশের লাঠি দিয়ে মতিয়ার রহমানের মাথায় সজোরে আঘাত করেন। ২নং আসামি মো. রুবেলের আঘাতে বৃদ্ধের ডান পা ভেঙে যায়। অন্যান্য আসামিরা তাঁকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত জখম করে। হামলায় বৃদ্ধের সামনের তিনটি দাঁত ভেঙে যায় এবং তাঁর পকেটে থাকা নগদ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।
আহত মতিয়ার রহমানকে প্রথমে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে অবস্থার অবনতি হলে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে বাড়িতে নেওয়া হয়। তবে গত ২৮ মার্চ আবারও তাঁর শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটলে উন্নত চিকিৎসার জন্য পুনরায় বগুড়া শহরে নেওয়ার পথে দুপুর ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

শেরপুর থানা অফিসার ইনচার্জ এসএম মঈনুদ্দিন বলেন, অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত এবং আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।


