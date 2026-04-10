কোস্ট গার্ডের অভিযান: টেকনাফে ৭ কোটি টাকার ইয়াবা জব্দ, আটক ২

টেকনাফে ৭ কোটি টাকার ইয়াবাসহ আটক ২
কক্সবাজারের টেকনাফে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭ কোটি টাকা মূল্যের ১ লাখ ৪০ হাজার পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
শুক্রবার (১০ এপ্রিল ) বিকেলে টেকনাফ থানাধীন নাইট্যংপাড়া সংলগ্ন নাফ নদীতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড স্টেশন টেকনাফ একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় সন্দেহজনক একটি বোটে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়।
তিনি আরও জানান, উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭ কোটি টাকা। এ সময় ইয়াবা পরিবহনে ব্যবহৃত বোটটিও জব্দ করা হয়েছে।
আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।
মাদক পাচার রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
