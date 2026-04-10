মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন রণদীপ

পর্দায় তার উপস্থিতি মানেই রুদ্রমূর্তি কিংবা বলিষ্ঠ অভিনয়, কিন্তু এবার বাস্তবের আঙিনায় এক অন্য রণদীপ হুদাকে দেখল ভক্তরা। সম্প্রতি বাবা-মা হয়েছেন বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুডা এবং তার স্ত্রী লিন লাইশরাম।
এবার কোলজুড়ে আসা সেই ছোট্ট ‘রাজকন্যা’র ছবি আর মিষ্টি নাম প্রকাশ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবেগঘন এক পোস্ট দিয়েছেন রণদীপ। সেই পোস্টে মিশে আছে বাবার আনন্দ আর এক নতুন জীবনের গল্প, যা মুহূর্তেই জয় করে নিয়েছে নেটিজেনদের হৃদয়।
নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেল ইনস্টাগ্রামে ছবি ও মেয়ের নাম প্রকাশ করে রণদীপ ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমাদের পৃথিবীর এক নতুন কেন্দ্র। নিওমিকা নামের অর্থ হলো, ঐশ্বরিক আশীর্বাদ, স্বাধীনতা এবং আকাশের মতো অসীম।
