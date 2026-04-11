শনিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৬, ০৯:২৬ অপরাহ্ন
কক্সবাজারে অস্ত্রসহ ডাকাত আটক, জেলে উদ্ধার; পাচার রোধে কোস্ট গার্ডের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৬



কক্সবাজারসহ উপকূলীয় এলাকায় পৃথক চারটি অভিযানে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্রসহ কুখ্যাত ডাকাত পারভেজ বাহিনীর ১০ সদস্যকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। একই সঙ্গে ডাকাতদের হাতে জিম্মি থাকা তিন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

এছাড়া মায়ানমারে পাচারের সময় বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল ও সিমেন্টসহ ৮ পাচারকারীকে আটক এবং নৌকাডুবির শিকার ৯ বাংলাদেশি নাগরিককে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার (১১ এপ্রিল ) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার (১০ এপ্রিল) রাত ৯টার দিকে কক্সবাজারের কলাতলী বিচ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড স্টেশন কক্সবাজার। এ সময় একটি সন্দেহজনক ফিশিং বোট থামার সংকেত অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা ধাওয়া করে সেটি আটক করে।

তল্লাশিতে বোট থেকে দুটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজসহ অন্যান্য অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এ সময় পারভেজ বাহিনীর ১০ সক্রিয় সদস্যকে আটক করা হয়। পাশাপাশি ডাকাতদের হাতে জিম্মি থাকা তিন জেলেকে উদ্ধার করা হয়।

এদিকে, একই রাতে পৃথক দুটি অভিযানে চট্টগ্রামের সদরঘাট থানাধীন শাহ আমানত ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা এবং কক্সবাজারের মহেশখালীর বাকখালী নদীর মোহনায় অভিযান চালানো হয়। কোস্ট গার্ড বেইস চট্টগ্রাম ও স্টেশন মহেশখালীর সদস্যরা এসব অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে দুটি ফিশিং বোট থেকে মায়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহনকৃত বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল ও অন্যান্য সামগ্রী জব্দ করা হয়। প্রথম বোট থেকে প্রায় ৫ হাজার লিটার ডিজেল, বিভিন্ন প্রকার লুব্রিকেন্ট, একটি ডিজেল ইঞ্জিন ও চারটি গ্যাস সিলিন্ডারসহ ৫ পাচারকারীকে আটক করা হয়।

দ্বিতীয় বোট থেকে ৪৫০ বস্তা সিমেন্টসহ আরও ৩ পাচারকারীকে আটক করা হয়।
অন্যদিকে, বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ এমটি মেঘনা প্রাইড চট্টগ্রাম থেকে ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে গত ৯ এপ্রিল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে গভীর সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় ৯ বাংলাদেশিকে উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃতদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও ১ জন নারী রয়েছেন।

পরবর্তীতে তাদের কোস্ট গার্ড জাহাজ ‘মনসুর আলী’-এর কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।


এই বিভাগের আরও খবর

ঢাকা-১৬ আসনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয়করণ করা হবে: ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

শেরপুরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা তৃষ্ণার্ত বাইকারদের মাঝে বিনামূল্যে পানি বিতরণ

ই-সিগারেট নিষিদ্ধের ধারা বাতিল: জনস্বাস্থ্য বিপন্ন, তরুণ প্রজন্ম হুমকিতে

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৪৯

ইমপেরিয়াল স্কুলে পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

কোস্ট গার্ডের অভিযান: হাতিয়ায় মেঘনা নদীতে বিপুল অবৈধ তেল জব্দ, আটক ৪

ঢাকা-১৬ আসনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয়করণ করা হবে: ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

শেরপুরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা তৃষ্ণার্ত বাইকারদের মাঝে বিনামূল্যে পানি বিতরণ

ই-সিগারেট নিষিদ্ধের ধারা বাতিল: জনস্বাস্থ্য বিপন্ন, তরুণ প্রজন্ম হুমকিতে

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৪৯

কক্সবাজারে অস্ত্রসহ ডাকাত আটক, জেলে উদ্ধার; পাচার রোধে কোস্ট গার্ডের সাফল্য

কাজিপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পাট,  আউশধানের  বীজ ও সার বিতরণ

কাজিপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ 

নওগাঁয় সাত কিলোমিটার খাল পুন:খনন কাজের উদ্বোধন

সিরাজগঞ্জে ঘাস ক্ষেতে মিলল অজ্ঞাত কিশোরের গলাকাটা মরদেহ

কামারখন্দ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সংকটে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

