শনিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৬, ০৯:২৬ অপরাহ্ন
তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৪৯

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ১৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৬



ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (১১ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৯ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২১,আদাবরে ৬ শেরেবাংলা নগরে ৩,তেজগাঁও থানা ৯ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৬ ও হাতিরঝিল থানায় ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আকাশ (২৪),মো. জাবেদ মন্টু (৪০)
মো. টুটুল (২৬), মো. তালেব (৩০), মো. রাসেল (২১),মো. আল-আমিন (২৫), মো. সোহেল (৩৮), মো. জনি (৩৮), মো. সোহেল মিয়া (২৪), মো. শাকিল মিয়া ওরফে গিট্টু শাকিল (২০),মো. অমিত (২১), মো.শাকিল (২৩), রাব্বি মোল্লা (৩১), মো. মোহিন (১৯), মো. খলিলুর রহমান (৫২), মো. বাদশা (২৫), মো. সুমন (বয়স উল্লেখ নেই),মো. বাল্লিক (বয়স উল্লেখ নেই), মো. জীবন (বয়স উল্লেখ নেই), মো. মিঠুন ডোরেমন (বয়স উল্লেখ নেই) ও মো. আবিদ (বয়স উল্লেখ নেই)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সুজন মিয়া (২২),মো. নুর আলম (২৬ ), মো. জাহাঙ্গীর (২৮), মো. মহসীন (২৫ ),মো. হামিম ফকির (২০) ও মো
সাগর (২৮)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রিপন আল হাসান (২১), মো. সাদমান সাকিব খান (২৭) ও মেহেদী হাসান (২০)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আশিক মোহাম্মদ (২০),মো. শাকিল (২১),মো. জাহাঙ্গীর হোসেন হৃদয় (২৯),মোহাম্মদ আলী (৩০),সুমন (৩৪),মোছা. শাহিনুর বেগম (৩৪),মোছা. রুনা বেগম (৩৪),
মো. রাসেল মিয়া (৩৭) ও মো. শান্ত (২৪)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আল আমিন রাসেল (২১), মো. মোস্তফা পাটওয়ার (৫৫), মো. মিজানুর রহমান (২২), মো. আলম (২৮), তকি ওসমান (২১) ও মো. সোহেল (২৯)

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-শাহানাজ পারভীন রিপা (২৮),ওমর ফারুক (২৫), মো. সায়দার আলী (৩০) ও
মো. আতাউর রহমান (৩০)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


এই বিভাগের আরও খবর

ঢাকা-১৬ আসনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয়করণ করা হবে: ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

শেরপুরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা তৃষ্ণার্ত বাইকারদের মাঝে বিনামূল্যে পানি বিতরণ

ই-সিগারেট নিষিদ্ধের ধারা বাতিল: জনস্বাস্থ্য বিপন্ন, তরুণ প্রজন্ম হুমকিতে

কক্সবাজারে অস্ত্রসহ ডাকাত আটক, জেলে উদ্ধার; পাচার রোধে কোস্ট গার্ডের সাফল্য

ইমপেরিয়াল স্কুলে পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

কোস্ট গার্ডের অভিযান: হাতিয়ায় মেঘনা নদীতে বিপুল অবৈধ তেল জব্দ, আটক ৪

ঢাকা-১৬ আসনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয়করণ করা হবে: ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

শেরপুরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা তৃষ্ণার্ত বাইকারদের মাঝে বিনামূল্যে পানি বিতরণ

ই-সিগারেট নিষিদ্ধের ধারা বাতিল: জনস্বাস্থ্য বিপন্ন, তরুণ প্রজন্ম হুমকিতে

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৪৯

কক্সবাজারে অস্ত্রসহ ডাকাত আটক, জেলে উদ্ধার; পাচার রোধে কোস্ট গার্ডের সাফল্য

কাজিপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পাট,  আউশধানের  বীজ ও সার বিতরণ

কাজিপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ 

নওগাঁয় সাত কিলোমিটার খাল পুন:খনন কাজের উদ্বোধন

সিরাজগঞ্জে ঘাস ক্ষেতে মিলল অজ্ঞাত কিশোরের গলাকাটা মরদেহ

কামারখন্দ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সংকটে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

