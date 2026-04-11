তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৪৯

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
শনিবার (১১ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৯ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২১,আদাবরে ৬ শেরেবাংলা নগরে ৩,তেজগাঁও থানা ৯ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৬ ও হাতিরঝিল থানায় ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আকাশ (২৪),মো. জাবেদ মন্টু (৪০)
মো. টুটুল (২৬), মো. তালেব (৩০), মো. রাসেল (২১),মো. আল-আমিন (২৫), মো. সোহেল (৩৮), মো. জনি (৩৮), মো. সোহেল মিয়া (২৪), মো. শাকিল মিয়া ওরফে গিট্টু শাকিল (২০),মো. অমিত (২১), মো.শাকিল (২৩), রাব্বি মোল্লা (৩১), মো. মোহিন (১৯), মো. খলিলুর রহমান (৫২), মো. বাদশা (২৫), মো. সুমন (বয়স উল্লেখ নেই),মো. বাল্লিক (বয়স উল্লেখ নেই), মো. জীবন (বয়স উল্লেখ নেই), মো. মিঠুন ডোরেমন (বয়স উল্লেখ নেই) ও মো. আবিদ (বয়স উল্লেখ নেই)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সুজন মিয়া (২২),মো. নুর আলম (২৬ ), মো. জাহাঙ্গীর (২৮), মো. মহসীন (২৫ ),মো. হামিম ফকির (২০) ও মো
সাগর (২৮)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রিপন আল হাসান (২১), মো. সাদমান সাকিব খান (২৭) ও মেহেদী হাসান (২০)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আশিক মোহাম্মদ (২০),মো. শাকিল (২১),মো. জাহাঙ্গীর হোসেন হৃদয় (২৯),মোহাম্মদ আলী (৩০),সুমন (৩৪),মোছা. শাহিনুর বেগম (৩৪),মোছা. রুনা বেগম (৩৪),
মো. রাসেল মিয়া (৩৭) ও মো. শান্ত (২৪)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আল আমিন রাসেল (২১), মো. মোস্তফা পাটওয়ার (৫৫), মো. মিজানুর রহমান (২২), মো. আলম (২৮), তকি ওসমান (২১) ও মো. সোহেল (২৯)
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-শাহানাজ পারভীন রিপা (২৮),ওমর ফারুক (২৫), মো. সায়দার আলী (৩০) ও
মো. আতাউর রহমান (৩০)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
Leave a Reply