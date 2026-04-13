চট্টগ্রামে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৬২ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট-শুঁটকি জব্দ, আটক ১৬

চট্টগ্রামে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে আনা প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট, শুঁটকি এবং পাচার কাজে ব্যবহৃত কার্গো বোটসহ ১৬ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
সোমবার (১৩ এপ্রিল ) রাতে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট চট্টগ্রামের কর্ণফুলি থানাধীন ব্রিজঘাট সংলগ্ন কর্ণফুলি নদী পথে শহরে প্রবেশ করবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে একই দিন বিকাল ৩টায় কোস্ট গার্ড বেইস চট্টগ্রাম উক্ত এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযান চলাকালে সন্দেহভাজন দুটি কার্গো বোটে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ শলাকা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিদেশি সিগারেট, ২ হাজার ৬০০ কেজি শুঁটকি এবং পাচার কাজে ব্যবহৃত কার্গো বোট জব্দ করা হয়। এ সময় ১৬ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।
পরবর্তীতে জব্দকৃত আলামত ও আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পতেঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
কোস্ট গার্ড জানায়, দেশের সামুদ্রিক ও নদীপথে চোরাচালান প্রতিরোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
