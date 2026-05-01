শেষ ম্যাচে কেমন হবে মিরপুরের উইকেট

শেষ টি-টুয়েন্টি ম্যাচকে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার তিন ম্যাচের সিরিজে বর্তমানে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটের জয় পাওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। ফলে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য সিরিজ জয়ের সুযোগ, আর নিউজিল্যান্ডের জন্য সমতায় ফেরার লড়াই।
তবে ম্যাচের আগে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মিরপুরের উইকেট ও দুই দলের সম্ভাব্য একাদশ। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, শেষ ম্যাচটি হবে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উইকেটে। ধারণা করা হচ্ছে, এই উইকেটে গড় স্কোর হতে পারে ১৫০ থেকে ১৮০ রানের মধ্যে।
তবে গত কয়েকদিনে ঢাকায় টানা বৃষ্টিপাত হওয়ায় বড় সংগ্রহ গড়ার পথে কিছুটা বাধা সৃষ্টি হতে পারে। উইকেটে আর্দ্রতা থাকলে বলের গতি ও আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে, যা ব্যাটসম্যানদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।
উইকেট প্রস্তুতকারী টনি হ্যামিং অবশ্য চেষ্টা করছেন এমন একটি উইকেট তৈরি করতে, যেখানে ব্যাটসম্যানরা রান করতে পারবেন এবং একই সঙ্গে বোলাররাও সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ, ব্যাট ও বলের মধ্যে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকাই লক্ষ্য।
তবে আবহাওয়া বড় অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস সংস্থা জানিয়েছে, ম্যাচের দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে প্রায় ৯৬ শতাংশ। এছাড়া বজ্রঝড়ের সম্ভাবনাও ৫৮ শতাংশ।
সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় ৮৯ শতাংশ, আর বিকেলে তা কিছুটা কমে ৬০ শতাংশে নামতে পারে। যদিও বিকেলে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমলেও সকালের বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে থাকলে খেলা শুরু করা কঠিন হয়ে যেতে পারে।
সব মিলিয়ে শেষ ম্যাচটি ঘিরে যেমন উত্তেজনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনিশ্চয়তাও। এখন দেখার বিষয় আবহাওয়া কতটা সহায়তা করে এবং মিরপুরের উইকেটে শেষ পর্যন্ত কেমন লড়াই উপহার দেয় দুই দল।
