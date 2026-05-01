শেষ ম্যাচে কেমন হবে মিরপুরের উইকেট

আপডেট : শুক্রবার, ১ মে, ২০২৬

শেষ টি-টুয়েন্টি ম্যাচকে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার তিন ম্যাচের সিরিজে বর্তমানে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটের জয় পাওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। ফলে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য সিরিজ জয়ের সুযোগ, আর নিউজিল্যান্ডের জন্য সমতায় ফেরার লড়াই।

তবে ম্যাচের আগে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মিরপুরের উইকেট ও দুই দলের সম্ভাব্য একাদশ। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, শেষ ম্যাচটি হবে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উইকেটে। ধারণা করা হচ্ছে, এই উইকেটে গড় স্কোর হতে পারে ১৫০ থেকে ১৮০ রানের মধ্যে।

তবে গত কয়েকদিনে ঢাকায় টানা বৃষ্টিপাত হওয়ায় বড় সংগ্রহ গড়ার পথে কিছুটা বাধা সৃষ্টি হতে পারে। উইকেটে আর্দ্রতা থাকলে বলের গতি ও আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে, যা ব্যাটসম্যানদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।

উইকেট প্রস্তুতকারী টনি হ্যামিং অবশ্য চেষ্টা করছেন এমন একটি উইকেট তৈরি করতে, যেখানে ব্যাটসম্যানরা রান করতে পারবেন এবং একই সঙ্গে বোলাররাও সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ, ব্যাট ও বলের মধ্যে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকাই লক্ষ্য।

তবে আবহাওয়া বড় অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস সংস্থা জানিয়েছে, ম্যাচের দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে প্রায় ৯৬ শতাংশ। এছাড়া বজ্রঝড়ের সম্ভাবনাও ৫৮ শতাংশ।

সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় ৮৯ শতাংশ, আর বিকেলে তা কিছুটা কমে ৬০ শতাংশে নামতে পারে। যদিও বিকেলে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমলেও সকালের বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে থাকলে খেলা শুরু করা কঠিন হয়ে যেতে পারে।

সব মিলিয়ে শেষ ম্যাচটি ঘিরে যেমন উত্তেজনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনিশ্চয়তাও। এখন দেখার বিষয় আবহাওয়া কতটা সহায়তা করে এবং মিরপুরের উইকেটে শেষ পর্যন্ত কেমন লড়াই উপহার দেয় দুই দল।


সেন্সর বোর্ডে আটকে গেল সঞ্জয়ের ‘আখরি সওয়াল’

বাংলাদেশকে বন্ধুহীন করার ষড়যন্ত্র চলছে : তারেক রহমান

বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাবস্টেশনে আগুন, মজুত ছিল এক লাখ লিটার তেল

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজগুলোও মার্কিন ঘাঁটির মতোই ছাই হবে: আইআরজিসি

সিরাজগঞ্জে ফসলি জমিতে নদী পুনর্খননের গুজব, বিএনপির প্রতিবাদ

এনায়েতপুরে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের র‍্যালী

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

