তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৮০

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৮০ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (১৩ মে ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৮০ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২৩,আদাবরে ১৩ শেরেবাংলা নগরে ১১,তেজগাঁও থানা ১০ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৭ ও হাতিরঝিল থানায় ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-সবুজ ওরফে সজীব (১৯),ফজলেরাব্বী ওরফে লাদেন (২৫),মো. রাকিবুল হাসান আওয়াজ (১৯),মো. টিপু (৩২),মো. এসএম সামছুল হুদা রিংকু (বয়স উল্লেখ নাই), মো. শাহীন (২১),মো. ইমরান (২৫),মো. রাসেল আহম্মেদ (৩২),মো. শরিফুল (৩২),মো. নওসাদ তন্ময় (২৮),মো. এরশাদ আলী (৪০),
মো. শিহাব মন্ডল (২০),মো. হাসান মিয়া (২০),
মো. সানজু (২৩),মো. সাইফুল ইসলাম (১৯), মো. হাফিজুল (৩০),মো. আনাছ (নওমুসলিম) (২১),সাজেদুল ইসলাম রাসেল (২৩),মো. লিটন (৪৩),মো. আবু সাঈদ (৩২),মো. হামিম হোসেন (২২),মো. রায়হান (২৩) ও মো. সম্রাট (২০)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-হামিম খন্দকার (২২),মো. ইয়াছিন (২৭), মো. লিটন ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. সুজন (১৯),মো. সাইদুর রহমান (১৯),মো. ইনায়েত (৩৫),মো. রুবেল হোসেন (৩০),মো. রিপন মিয়া (২২),মো. সিয়াম (১৮),মো. সাগর (১৮), মো. নয়ন (১৯),মো. ইয়াছিন হোসেন (২২) ও
মো. কাউছার (১৮)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-আহম্মেদ সাব্বির (১৮), মো. রবিউল ইসলাম (২৮), মো. সোহাগ মিয়া (২৬), মো. আলমিন হোসেন (২৫), মো. সাঈদুল হক (৩৫), মো. সজিব (২৮), মো. জাকির হোসেন (২২), মো. রনি (১৯), মো. মাইদুল ইসলাম (৩৪), মো. শওকত আলী (৩৩) ও মো. নাইম ইসলাম (২১)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সাগর (২৪),রিয়াদ চৌধুরী (৩৪), মো. শাহজাহান (৬০),মো. মিলন (৪২),মো. রাসেল (২৪),মো. আহসান হাবিব (৫০),লাখু মোড়ল (৪০),মো. সাকিবুল ইসলাম (২০), মো. শাহিন (৩০) ও মো. জুনাইদ হাসান (২০)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. নিরব (২৭),মো. আলমগীর (২৮),মো. দুলাল মিয়া (৩১),মোছা. নাসিমা (২৭),মো. হৃদয় (২২),মো. আব্বাস আলী (৩৬) ও মো. আবু তাহের খান (৪১)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আকাশ মিয়া (২৭),তাজুল ইসলাম (৬২),মো. আশরাফ উদ্দিন (৬৫),বাবু মন্ডল (২৬),মো. সিয়াম (১৮),রাশেদ বাবু (২৬),মো. ফরিদ (২৬),রাকিবুল হাসান (২৬),মো. শাকিল সরকার (২৪),নূর মোহাম্মদ নবী (৪২),মো. মিলন ইসলাম (২৭),মো. আল আমিন সরকার (২৮),মো. মিজানুর রহমান (২৮),পিংকী (২০),
মো. পারভেজ (২১) ও মো. আরিফ মুন্সী (২৫)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
Leave a Reply