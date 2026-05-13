সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে প্রচার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ সম্মেলন

‘করবো কাজ, গড়বো দেশ, সরবার আগে বাংলাদেশ’ শ্লোগান নিয়ে বর্তমান বিএনপির সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে প্রচার কার্যক্রম আওতায় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীদের অবহিতকরনের লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসক হলরুমে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। জেলা তথ্য অফিসের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গণপতি রায়।
জেলা তথ্য অফিসের উপ-পরিচালক লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন, দীর্ঘ ১৮ বছর ভোটারিধাকারহীনতা, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, বিচারহীনতা ও ভয়ভীতির রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে ২০২৪ সালের জুলাই-আগষ্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান হয়। আন্দোলনে হাজারো শহীদের রক্ত ঝরে। তাদের প্রত্যাশা ছিল-বৈষম্যহীন, মেধাতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমুলক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমান বিএনপি সরকার ২০২৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ৫টি অধ্যায়ে ৫১ দফা পরিকল্পনা ঘোষনা করেন। যার মুল্য লক্ষ্য কল্যানমুখী রাষ্ট্র গঠন, স্থানীয় সরকার শক্তিশালী এবং ৫ বছরে একটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি। লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন।
নির্বাচনী ইশতেহার ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার, বৈষম্যহীন আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন, ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার, অঞ্চল ভিত্তিক সুষম উন্নয়ন, ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সংহতি। ইতোমধ্যে সরকার ইশতেহারের ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, খালখনন, আনন্দময় ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রম শুর করেছেন। স্বাস্থ্যসেবায় নতুন নিয়োগ, নতুন কুড়ি স্পোর্টস শুরু করেছেন।
সরকারের উন্নয়নের বিষয়গুলো তথ্য অফিস থেকে বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারনা চালানো হচ্ছে। সংবাদকর্মীরাও যেন সঠিকভাবে গণমাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে দেশের উন্নয়নে ভুমিকা রাখেন-এমন আহবান জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। সংবাদ সম্মেলনে জেলা সদরের সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
