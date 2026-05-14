ট্রাম্প-শি’র বৈঠক: হরমুজ পার হলো চীনা জাহাজ

ট্রাম্প-শি বৈঠকের ঠিক আগমুহূর্তে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করল চীন সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু জাহাজ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ইরানের সাথে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে বেইজিংয়ে অবস্থান করছেন, ঠিক সেই সময়েই এই নৌ-চলাচলের খবর সামনে এল। সবচাইতে আলোচিত ঘটনাটি ঘটেছে একটি চীনা সুপারট্যাঙ্কারকে ঘিরে, যেটি প্রায় ২০ লাখ ব্যারেল ইরাকি অপরিশোধিত তেল নিয়ে বুধবার হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে।
তবে ওমান উপসাগরে প্রবেশের পর রহস্যজনকভাবে জাহাজটি তার ট্রান্সপন্ডার বা অবস্থান শনাক্তকারী যন্ত্র বন্ধ করে দেয় বলে জাহাজ ট্র্যাকিং তথ্যে দেখা গেছে।
এর আগের দিনও চীন সংশ্লিষ্ট আরও ছয়টি জাহাজ এই স্পর্শকাতর জলপথটি পাড়ি দেয়, যার মধ্যে পাঁচটি তেলের ট্যাঙ্কার এবং একটি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বহনকারী জাহাজ ছিল।
ইরান বর্তমানে হরমুজ প্রণালীতে নিজেদের কর্তৃত্ব রক্ষায় যাতায়াতকারী জাহাজের ওপর টোল আরোপ করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর অবরোধ আরোপের পাশাপাশি সেইসব জাহাজের বিরুদ্ধেও কড়াকড়ি করছে যারা তেহরানকে এই ট্রানজিট ফি প্রদান করছে। চীনা এই জাহাজগুলো ইরানকে কোনো টোল দিয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া না গেলেও, তেহরান ইতিপূর্বে পেমেন্ট হিসেবে চীনা মুদ্রা ‘ইউয়ান’ গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।
দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বেইজিংয়ে অবস্থানরত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বৃহস্পতিবার চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে বৈঠকে বসবেন। যদিও ব্যবসা ও বাণিজ্য এই সফরের মূল এজেন্ডা, তবে ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতি আলোচনার একটি বড় অংশ জুড়ে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বেইজিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে তারা ইরান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করবেন, যদিও পরে তিনি কিছুটা ভিন্ন সুরে দাবি করেন যে ইরান বর্তমানে পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, ইরান ইস্যুতে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্বার্থের সংঘাত বেশ জটিল। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্য খর্ব হওয়া বেইজিংয়ের জন্য কৌশলগতভাবে স্বস্তিদায়ক হলেও, হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় চীনের অর্থনৈতিক ও জ্বালানি নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় চীন নানাভাবে সহযোগিতা করেছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে, যার মধ্যে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ড্রোন সরবরাহ উল্লেখযোগ্য। তবে দীর্ঘমেয়াদে চীনও চায় এই সংকটের একটি সমাধান আসুক এবং হরমুজ প্রণালী পুনঃরায় সবার জন্য উন্মুক্ত হোক।
এই লক্ষ্যেই চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই সম্প্রতি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। বেইজিংয়ের এই তৎপরতা এবং একই সঙ্গে জলপথে নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন ট্রাম্প-শি বৈঠকের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
সূত্র: মিডল ইস্ট আই
Leave a Reply