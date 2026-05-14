বৃহস্পতিবার, ১৪ মে ২০২৬, ১১:১৫ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
ঝিনাইদহে পরকীয়ার জেরে গৃহবধূকে কুপিয়ে জখম, অভিযুক্ত আটক ট্রাম্প-শি’র বৈঠক: হরমুজ পার হলো চীনা জাহাজ কেরানীগঞ্জে পৃথক অভিযানে মাদকসহ তিনজন গ্রেফতার স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিধিমালা সংস্কারে তুলনামূলক চিত্র তৈরির নির্দেশ উত্তর প্রদেশে তীব্র ঝড়-বৃষ্টিতে ৩৩ জনের মৃত্যু পাঁচ আর্থিক প্রতিষ্ঠান অবসায়নের সিদ্ধান্ত রেকর্ড ঋণের বিলাসী বাজেট টি-টোয়েন্টিতে ইতিহাস, ১৪ হাজার রানে প্রথম ভারতীয় কোহলি হজের প্রতিবিধান ও কাফফারা পতেঙ্গায় অবৈধ ডিজেল মজুদ ও বিক্রির সময় ২ ট্যাঙ্কার জব্দ, আটক ৯
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ খেলাধুলা

টি-টোয়েন্টিতে ইতিহাস, ১৪ হাজার রানে প্রথম ভারতীয় কোহলি

অনলাইন ডেস্ক: / ১২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৪ মে, ২০২৬
-ফাইল ছবি।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড অনেক দিন ধরেই বিরাট কোহলির। এবার দেশটির প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১৪ হাজার রানের ঠিকানায় পা রাখলেন তিনি।

কোহলির আগে এই স্বাদ পেয়েছেন বিশ্বের আরও পাঁচ জন, তবে কোহলির চেয়ে দ্রুততায় মাইলফলকটি ছুঁতে পারেননি আর কেউ। আইপিএলে টানা দুই শূন্যর পর বুধবার (১৩ মে) কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে রান তাড়ায় ম্যাচ জয়ী সেঞ্চুরি উপহার দেন কোহলি। ৬০ বলে অপরাজিত ১০৫ রানের ইনিংস খেলার পথে ১৪ হাজার রান পূর্ণ করেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুরের এই তারকা।

এজন্য কোহলির লাগল ৪০৯ ইনিংস। এতদিন রেকর্ডটি যার ছিল, সেই ক্রিস গেইলের লেগেছিল ৪২৩ ইনিংস। ডেভিড ওয়ার্নারের ৪৩১, জস বাটলারের ৪৬৮, অ্যালেক্স হেলসের ৫০৫ ও কাইরন পোলার্ডের ৬৩৩ ইনিংস লেগেছিল। মাইলফলকটি ছুঁতে রায়পুরে এ দিন কোহলির প্রয়োজন ছিল ৭৮ রান। ৭২ থেকে দুটি চার মেরে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় পৌঁছান তিনি। পরে পূর্ণ করেন টি-টোয়েন্টিতে তার দশম ও আইপিএলে নবম সেঞ্চুরি।

এই ম্যাচ খেলতে নেমেই একটি রেকর্ড নিজের করে নেন কোহলি। মহেন্দ্র সিং ধোনি (২৭৮) ও রোহিত শার্মাকে (২৭৮) ছাড়িয়ে আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড এখন শুধুই তার (২৭৯)। পরে ব্যাট হাতে তিনি গড়েন আরেক কীর্তি- আইপিএলের এক আসরে চারশ রান।

কোহলির জন্য অবশ্য এটি নতুন কিছু নয়। এই নিয়ে ১২ আসরে চারশ বা এর বেশি রান করলেন তিনি। এই তালিকায় তার ধারেকাছেও কেউ নেই। ৯ বার করে আছে ডেভিড ওয়ার্নার, সুরেশ রায়না, শিখার ধাওয়ান ও রোহিত শার্মার। লোকেশ রাহুলের আছে আটবার, শুবমান গিলের সাতবার। ছয়বার করে আছে এবি ডি ভিলিয়ার্স ও শ্রেয়াস আইয়ারের।

এবারের আসরে প্রথম ৯ ম্যাচে কোহলির ব্যাট থেকে আসে ৩৭৯ রান। পরের দুই ম্যাচে তিনি শূন্য রানে আউট হন লখনৌ সুপার জায়ান্টস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে। আইপিএল ইতিহাসের সফলতম ব্যাটসম্যানের এমন অভিজ্ঞতা হয় ১৯ আসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে বুধবার রান তাড়ায় প্রথম ওভারের শেষ বলে স্ট্রাইক পেয়েই রানের দেখা পান কোহলি। পঞ্চম ওভারে ১০ বলে ২১ রানে পৌঁছে আসরে চারশ রান পূর্ণ করেন ৩৭ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

শিরোপার অপেক্ষা আরো দীর্ঘ হলো রোনালদোর

বার্সার ম্যাচসহ টিভিতে যা দেখবেন

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে বাংলাদেশের সেরা ক্রিকেটার পাবেন গাড়ি

বিশ্বকাপে নামার আগে ১০ শর্ত, আসলে কী চাইছে ইরান

তিন তারকা পেসার ছাড়াই বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া

মিরপুর টেস্ট: ব্যাটারদের দিকে তাকিয়ে মিরাজ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech