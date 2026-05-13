পতেঙ্গায় অবৈধ ডিজেল মজুদ ও বিক্রির সময় ২ ট্যাঙ্কার জব্দ, আটক ৯

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকায় অবৈধভাবে মজুদকৃত জ্বালানি তেল (ডিজেল) বিক্রির সময় বিপুল পরিমাণ ডিজেলসহ ২টি অয়েল ট্যাঙ্কার জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ ঘটনায় ৯ জন চোরাকারবারিকে আটক করা হয়েছে।
বুধবার (১৩ মে ) রাতে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গার একটি বিশেষ দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানাধীন কর্ণফুলী চ্যানেলের লাল বয়া সংলগ্ন এলাকায় বুধবার রাত ৩টার দিকে অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে ওই এলাকায় অবস্থানরত “ও.টি কুরবান আলী শাহ” নামের একটি ট্যাঙ্কার থেকে অবৈধভাবে মজুদকৃত ডিজেল অন্য একটি ট্যাঙ্কার “ও.টি সী স্টার”-এ বিক্রির সময় অভিযান চালানো হয়।
এ সময় প্রায় ২০ লাখ টাকা মূল্যের ১৭ হাজার ৪০০ লিটার ডিজেলসহ দুটি অয়েল ট্যাঙ্কার জব্দ করা হয় এবং ৯ জনকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানানো হয়।
কোস্ট গার্ড জানায়, অবৈধ জ্বালানি তেল মজুদ ও চোরাচালান প্রতিরোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
