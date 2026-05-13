বুধবার, ১৩ মে ২০২৬, ১০:২৯ অপরাহ্ন
চারঘাটে সাংসদ আবু সাইদ চাদঁকে সবংর্ধনা

রাজশাহী প্রতিনিধি: / ১২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১৩ মে, ২০২৬



রাজশাহীর চারঘাটে রাজশাহী-০৬ (চারঘাট-বাঘা) আসনের সাংসদ আবু সাইদ চাদঁ গনসংবর্ধনা পেয়েছেন। বুধবার সকালে চারঘাট মহিলা ডিগ্রি কলেজ এর উদ্যেগে কলেজ প্রাঙ্গনে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাংসদ আবু সাইদ চাদঁ বলেন চারঘাটের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যানে আমি সব সময় কাজ করে যাচ্ছি। এলাকার রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে আরও উন্নয়ন করতে সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে চায়। শিক্ষার প্রসারে বিএনপি আমলে নেয়া উদ্যোগের ফলে এই উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ জাতীয়করন করা হয়েছে যা এই অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা রেখেছে। 

চারঘাট মহিলা কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি, চারঘাট উপজেলা বিএনপির ও সাবেক মেয়র জাকিরুর ইসলাম বিকুল এর সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চারঘাট পৌর বিএপির সভাপতি মমিনুল হক মমিন, বাঘা পৌর বিএনপির সভাপতি কামাল হোসেন, চারঘাট মহিলা কলেজ এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলামসহ কলেজ এর শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর পেশাজীবিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 

সভায় বক্তারা চারঘাটের উন্নয়নে স্বল্প সময়ের মধ্যে নেয়া সাংসদের বিভিন্ন উদ্যোগ সাধারন মানুষের মাঝে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে জানান। ভবিষ্যতেও এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যহত থাকবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।


