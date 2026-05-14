সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে নারী সমাবেশ

সিরাজগঞ্জ জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে এনায়েতপুরে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বেতিল স্কুল এন্ড কলেজ অডিটোরিয়ামে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) রতন কুমার পাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার অধিদপ্তর সিরাজগঞ্জের উপপরিচালক মোহাম্মদ আলী, চৌহালী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুস ছালাম, সমাজ সেবক আতাউর রহমান, অভিভাক সহকারী অধ্যাপক তাহমিনা আক্তার, রফিকুল ইসলাম, শিক্ষক আক্তারুন্নেছা নুপুর ও এনায়েতপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রফিক মোল্লা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
এসময় বক্তারা বলেন, পরিবার ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা রয়েছে। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন, ইভটিজিং, মানবপাচার ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধকরন। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সাইবার নিরাপত্তায় সচেতন হতে হবে।
