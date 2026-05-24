রবিবার, ২৪ মে ২০২৬, ০৮:০৪ অপরাহ্ন
রাজশাহী

রাসিকের ১ হাজার ২৩৭ পরিচ্ছন্ন কর্মী পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২৪ মে, ২০২৬

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের (রাসিক) ১ হাজার ২৩৭ জন পরিচ্ছন্ন কর্মীর জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রদত্ত ৬১ লাখ ৮৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার চেক রবিবার রাসিকের হিসাব বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে।
রাসিক প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন চেকটি হস্তান্তর করেন। শিগগিরই পরিচ্ছন্ন কর্মীদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে ঈদ উপহারের অর্থ বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিম, সচিব সোহেল রানা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খায়রুল বাকের, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আহমদ আল মঈন পরাগ এবং বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম খানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।
এর আগে গত (২২ মে) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আর্থিক সহায়তার চেক রাসিক প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটনের হাতে তুলে দেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন রাসিক প্রশাসক।#

 


