ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক উল্টে নিহত ১৫

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে রড বোঝাই ট্রাক উল্টে খাদে পড়ে ১৫ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ৭জন। আজ সোমবার (২৫ মে) সাড়ে ৪ টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের সরাতৈল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের সবার বাড়ি উত্তরাঞ্চলে। ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে কম ভাড়ায় তারা ট্রাকের যাত্রী হয়েছিলেন। তাৎক্ষণিক তাদের পরিচয় জানা যায়নি।
যমুনা সেতু পূর্ব থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খন্দকার ফুয়াদ জানান, ৩০ জন যাত্রী নিয়ে
রডবোঝাই একটি ট্রাক উত্তরাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলো। ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে ট্রাকটি ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের কালিহাতী উপজেলার সরাতৈল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে খাদে পড়ে যায়। এসময় ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ১৫ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও ৭ জন। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি
Leave a Reply