সোমবার, ২৫ মে ২০২৬, ১১:২১ পূর্বাহ্ন
টেকনাফে ডাকাত সর্দার গফুর অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেফতার

কক্সবাজার প্রতিনিধি : / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৫ মে, ২০২৬

কক্সবাজারের টেকনাফে সাজাপ্রাপ্ত ও একাধিক মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও ডাকাত সর্দার আব্দুল গফুরকে (৪৪) গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। এসময় তার কাছ থেকে দেশীয় তৈরি একটি ওয়ান শুটার গান, এক রাউন্ড রাইফেলের গুলি ও একটি লোহার তৈরি বড় কিরিচ উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতার আসামি আব্দুল গফুর কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানাধীন বাহারছড়া ইউনিয়নের ০৯নং ওয়ার্ডের নোয়াখালী পাড়া(কোনার পাড়া) গ্রামের মৃত বদিউর রহমানের ছেলে।

র‍্যাব-১৫ এর সহকারী পরিচালক আ ম ফারুক জানান, রবিবার (২৪ মে) ভোররাতে র‍্যাবের টেকনাফ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, টেকনাফ মডেল থানাধীন বাহারছড়া ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের নোয়াখালীপাড়া (কোনারপাড়া) এলাকায় এক কুখ্যাত ডাকাত তার বসতঘরে অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ অবস্থান করছে। এমন সংবাদ পেয়ে র‍্যাবের আভিযানিক দলটি তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামি কৌশলে পালানোর চেষ্টা করে।

এ সময় র‍্যাব সদস্যরা দক্ষতার সাথে ডাকাত সর্দার আব্দুল গফুরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে ধৃত আসামির শয়নকক্ষে তল্লাশি চালিয়ে দেশীয় তৈরি একটি ওয়ান শুটার গান/এলজি, এক রাউন্ড রাইফেলের গুলি ও একটি লোহার তৈরি বড় কিরিচ উদ্ধার করা হয়।

র‌্যাবের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়, গ্রেফতারকৃত আব্দুল গফুর ওই অঞ্চলের সুসংগঠিত ‘গফুর ডাকাত দল’-এর মূল হোতা ও অন্যতম প্রধান অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী। সে একটি মাদক মামলায় পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। এছাড়া তার বিরুদ্ধে গুরুতর আঘাত ও হত্যা চেষ্টা মামলার চার্জশিট রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে এলাকায় ডাকাতি, অস্ত্রবাজি ও মাদক চোরাচালানসহ বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছিল।

উদ্ধারকৃত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেফতারকৃত আসামিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।


