দুই ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, মক্তবের শিক্ষক গ্রেফতার

চট্টগ্রাম নগরে দুই ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মক্তবের এক শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার (২৩ মে) সন্ধ্যায় জরুরি সেবার গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানান।
অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আব্দুল বাতেন (৫৫)। তিনি খুলশী থানা এলাকার একটি মসজিদের ইমাম এবং মক্তবের শিক্ষক।
পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার বলেন, শুক্রবার (২২ মে) রাত সাড়ে ১০টায় একজন ফোন করে জানান, তাদের এলাকার মসজিদের ইমাম তার মক্তবের ১১ এবং ৭ বছর বয়সী দুই ছাত্রীকে যৌন নিপীড়ন ও শ্লীলতাহানি করেছেন। শিশুদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় এলাকাবাসী ইমামকে মসজিদের ভেতরে আটকে রেখেছে এবং সেখানে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।
বিষয়টি ৯৯৯ কল সেন্টার থেকে তাৎক্ষণিকভাবে খুলশী থানাকে জানানো হয়। পরে খুলশী থানা-পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশ ভুক্তভোগী দুই শিশুর বক্তব্য নেয় এবং অভিযুক্ত আব্দুল বাতেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে খুলশী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল ইসলাম জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
