মতিঝিলে চার মণ গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় চার মণ গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা-মতিঝিল বিভাগ।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন— আরাফাত হোসেন কাউছার (২৭) ও মোবারক হাওলাদার (২৮)।
বৃহস্পতিবার (২১ মে) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন।
ডিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার ভোর ৩টা ৪০ মিনিটে গোয়েন্দা মতিঝিল বিভাগের একটি দল মতিঝিল থানার আরামবাগ মোড়ের দক্ষিণ-পূর্ব পাশের ফুটওভার ব্রিজের নিচে অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে।
এ সময় তাদের হেফাজত থেকে তিনটি বড় সাদা বস্তায় রাখা মোট ১৫৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬২ লাখ ৮০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃতরা একটি সংঘবদ্ধ মাদক কারবারি চক্রের সক্রিয় সদস্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মাদক সংগ্রহ করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে আসছিলেন।
গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
Leave a Reply