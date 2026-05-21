পাবনা বিসিকে “শিল্প কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট” বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

শিল্প ব্যবস্থাপনা অনুষদ’ কর্তৃক আয়োজিত “শিল্প কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট” বিষয়ক পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ১৭-২১ মে পাবনা জেলা বিসিক (বিএসসিআইসি- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন) কার্যালয়ে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল এই অর্থবছরের মাধ্যমিক প্রশিক্ষণের শেষ ব্যাচ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন, বিসিক পাবনা জেলা কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. শামীম হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিসিক পাবনা জেলা কার্যালয়ের শিল্পনগরী কর্মকর্তা মো. মোস্তফা কামাল।
শিল্পের পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড, ফায়ার সেইফটি, বিল্ডিং সেইফটি, ইমার্জেন্সি কর্মপরিকল্পনা, কেমিক্যাল সেইফটি, ই-ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, বায়ার্স কোড অফ কন্ডাক্ট, কমপ্লায়েন্স অডিট, সংশোধনী উদ্যোগসমূহ, শিল্প ব্যবস্থাপনায় আইএলও কনভেনশনসমূহ, শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শিল্পে কর্মী শৃঙ্খলা বিধান, উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কৌশল (ঔধঢ়ধহরং কঅওতঊঘ, ৫ঝ-এর আলোকে), গ্রীন ফ্যাক্টরি, স্মার্ট ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লায়েন্সে সার্টিফিকেশন এবং ডকুমেন্টেশনের গুরুত্ব ও নিয়মাবলি ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্বশীল, টেকসই এবং নিয়মসম্মত শিল্প প্রবৃদ্ধি সাধনের জন্য বর্ধিত অনুপ্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে প্রোগ্রামটি সমাপ্ত হয়।
কোর্সটি পরিচালনা করেন কোর্স পরিচালক মিমি আইচ স্বর্ণা এবং সহকারী অনুষদ সদস্য জুবায়ের ইসলাম। মোট ২৫ জন অংশগ্রহণকারী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এতে অংশ নেন।
