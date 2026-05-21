বৃহস্পতিবার, ২১ মে ২০২৬, ০৯:৩১ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
মতিঝিলে চার মণ গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার ঈদে কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাসিকের বিনামূল্যে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ও ব্লিচিং পাউডার বিতরণ শুরু রামিসা হত্যা মামলায় দ্রুত চার্জশিট দেবে পুলিশ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন ক্যাম্পাস হিরোর বিদায়.. পাবনা বিসিকে “শিল্প কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট” বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত জয়পুরহাটে চাহিদা ২ লাখ ৩ হাজার,কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত  ৩ লাখ ২৬ হাজার ৭৫৩ কাজিপুরে শিক্ষা উপকরণ,  স্প্রে মেশিন ও হুইলচেয়ার বিতরণ করেন  জেলা প্রশাসক  শেরপুরে ব্র্যাক ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রজেক্ট দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত, সনদ বিতরণ ঐতিহাসিক বারদুয়ারী পশুর হাটে মন্দা: ক্রেতা-বিক্রেতার খরায় লোকসানের শঙ্কায় খামারিরা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

পাবনা বিসিকে “শিল্প কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট” বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আর কে আকাশ পাবনা প্রতিনিধি: / ১৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২১ মে, ২০২৬

শিল্প ব্যবস্থাপনা অনুষদ’ কর্তৃক আয়োজিত “শিল্প কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট” বিষয়ক পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ১৭-২১ মে পাবনা জেলা বিসিক (বিএসসিআইসি- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন) কার্যালয়ে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল এই অর্থবছরের মাধ্যমিক প্রশিক্ষণের শেষ ব্যাচ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন, বিসিক পাবনা জেলা কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. শামীম হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিসিক পাবনা জেলা কার্যালয়ের শিল্পনগরী কর্মকর্তা মো. মোস্তফা কামাল।

শিল্পের পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড, ফায়ার সেইফটি, বিল্ডিং সেইফটি, ইমার্জেন্সি কর্মপরিকল্পনা, কেমিক্যাল সেইফটি, ই-ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, বায়ার্স কোড অফ কন্ডাক্ট, কমপ্লায়েন্স অডিট, সংশোধনী উদ্যোগসমূহ, শিল্প ব্যবস্থাপনায় আইএলও কনভেনশনসমূহ, শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শিল্পে কর্মী শৃঙ্খলা বিধান, উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কৌশল (ঔধঢ়ধহরং কঅওতঊঘ, ৫ঝ-এর আলোকে), গ্রীন ফ্যাক্টরি, স্মার্ট ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লায়েন্সে সার্টিফিকেশন এবং ডকুমেন্টেশনের গুরুত্ব ও নিয়মাবলি ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্বশীল, টেকসই এবং নিয়মসম্মত শিল্প প্রবৃদ্ধি সাধনের জন্য বর্ধিত অনুপ্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে প্রোগ্রামটি সমাপ্ত হয়।

কোর্সটি পরিচালনা করেন কোর্স পরিচালক মিমি আইচ স্বর্ণা এবং সহকারী অনুষদ সদস্য জুবায়ের ইসলাম। মোট ২৫ জন অংশগ্রহণকারী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এতে অংশ নেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ঈদে কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাসিকের বিনামূল্যে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ও ব্লিচিং পাউডার বিতরণ শুরু

জয়পুরহাটে চাহিদা ২ লাখ ৩ হাজার,কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত  ৩ লাখ ২৬ হাজার ৭৫৩

কাজিপুরে শিক্ষা উপকরণ,  স্প্রে মেশিন ও হুইলচেয়ার বিতরণ করেন  জেলা প্রশাসক 

শেরপুরে ব্র্যাক ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রজেক্ট দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত, সনদ বিতরণ

ঐতিহাসিক বারদুয়ারী পশুর হাটে মন্দা: ক্রেতা-বিক্রেতার খরায় লোকসানের শঙ্কায় খামারিরা

মতিঝিলে চার মণ গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

ঈদে কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাসিকের বিনামূল্যে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ও ব্লিচিং পাউডার বিতরণ শুরু

রামিসা হত্যা মামলায় দ্রুত চার্জশিট দেবে পুলিশ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

একজন ক্যাম্পাস হিরোর বিদায়..

পাবনা বিসিকে “শিল্প কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট” বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জয়পুরহাটে চাহিদা ২ লাখ ৩ হাজার,কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত  ৩ লাখ ২৬ হাজার ৭৫৩

কাজিপুরে শিক্ষা উপকরণ,  স্প্রে মেশিন ও হুইলচেয়ার বিতরণ করেন  জেলা প্রশাসক 

শেরপুরে ব্র্যাক ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রজেক্ট দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত, সনদ বিতরণ

ঐতিহাসিক বারদুয়ারী পশুর হাটে মন্দা: ক্রেতা-বিক্রেতার খরায় লোকসানের শঙ্কায় খামারিরা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech