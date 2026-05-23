শনিবার, ২৩ মে ২০২৬, ০৮:১৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
দুই ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, মক্তবের শিক্ষক গ্রেফতার সদরঘাটে ঝুঁকিপূর্ণভাবে লঞ্চে ওঠানামা বন্ধে কঠোর নজরদারি কোস্ট গার্ডের ঈদকে সামনে রেখে পশুর হাটে কঠোর নিরাপত্তায় র‍্যাব-১০ গ্রাম আদালত নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে খানসামায় দিনব্যাপী কর্মশালা ঈদ উপহার পেলেন আনসার-ভিডিপির ২৮ হাজার ৩৬৫ সদস্য ও কর্মচারী নওগাঁয় আদালতের অপেক্ষমান রায়ের গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি-চাঁদা দাবি: গ্রেফতার ৪ ঈদ ঘিরে চান্দাইকোনা পশুর হাটে বাড়তি নিরাপত্তা, নজরদারিতে র‌্যাব-পুলিশ কাওয়াকোলা ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত দূর্ঘটনায় আহত ও অস্বচ্ছল পরিবারের পাশে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা কায়েস ডাকাতি মামলার পলাতক আসামি টেক্কা গ্রেফতার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

ঈদকে সামনে রেখে পশুর হাটে কঠোর নিরাপত্তায় র‍্যাব-১০

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৩ মে, ২০২৬


আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে রাজধানী সংলগ্ন বিভিন্ন পশুর হাটে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে র‍্যাব-১০। একই সঙ্গে ঈদযাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখতে মাঠে কাজ করছে বাহিনীটির সদস্যরা।

শনিবার (২৩ মে) সকাল ১১টায় কেরাণীগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন পশুর হাট পরিদর্শন করেন র‍্যাব-১০ এর কর্মকর্তারা।

পরিদর্শনকালে হাটের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যানজট নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জাল টাকা শনাক্তকরণ কার্যক্রম এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন র‍্যাব-১০ সদর কোম্পানির কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সোনালী সেন এবং র‍্যাব-১০ এর অপারেশন্স ও মিডিয়া অফিসার তাপস কর্মকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

র‍্যাব জানায়, ঈদকে কেন্দ্র করে পশুর হাটে যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে তারা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। পশুর হাট এলাকায় ছিনতাই, জাল টাকা লেনদেন, চাঁদাবাজি, অজ্ঞান পার্টি ও মলম পার্টির তৎপরতা ঠেকাতে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারিসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক র‍্যাব সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

এছাড়া পশুবাহী যানবাহনের নির্বিঘ্ন চলাচল ও সাধারণ মানুষের নিরাপদ কেনাবেচা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে র‍্যাব-১০।

এদিন পরিদর্শনকালে র‍্যাব কর্মকর্তা সোনালী সেন হাটে আগত ক্রেতা-বিক্রেতা ও সাধারণ জনগণকে সতর্কতার সঙ্গে লেনদেন সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে নিকটস্থ র‍্যাব সদস্য বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার অনুরোধও করেন তিনি।

এদিকে ঈদযাত্রায় নিরাপত্তার বিষয়ে র‍্যাবের পক্ষ থেকে যাত্রীদের বাসের ছাদ, ট্রাক, পিকআপ কিংবা অন্যান্য পণ্যবাহী যানবাহনে ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে লঞ্চ, স্টিমার ও স্পিডবোটে অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ট্রেনযাত্রীদের ট্রেনের ছাদ, বাফার, পাদানি ও ইঞ্জিনে ঝুঁকিপূর্ণভাবে ভ্রমণ না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে র‍্যাবের পক্ষ থেকে। এছাড়া ভ্রমণকালে অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া খাবার বা পানীয় গ্রহণ না করার পরামর্শও দিয়েছে র‍্যাব।

র‍্যাব-১০ জানিয়েছে, ঈদকেন্দ্রিক ছুটিতে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের যাতায়াত ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তাদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় রোবাস্ট পেট্রোল টিম ও সাদা পোশাকে সদস্যরা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করবে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

দুই ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, মক্তবের শিক্ষক গ্রেফতার

সদরঘাটে ঝুঁকিপূর্ণভাবে লঞ্চে ওঠানামা বন্ধে কঠোর নজরদারি কোস্ট গার্ডের

ঈদ উপহার পেলেন আনসার-ভিডিপির ২৮ হাজার ৩৬৫ সদস্য ও কর্মচারী

ডাকাতি মামলার পলাতক আসামি টেক্কা গ্রেফতার

মতিঝিলে চার মণ গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

রামিসা হত্যা মামলায় দ্রুত চার্জশিট দেবে পুলিশ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

দুই ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, মক্তবের শিক্ষক গ্রেফতার

সদরঘাটে ঝুঁকিপূর্ণভাবে লঞ্চে ওঠানামা বন্ধে কঠোর নজরদারি কোস্ট গার্ডের

ঈদকে সামনে রেখে পশুর হাটে কঠোর নিরাপত্তায় র‍্যাব-১০

গ্রাম আদালত নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে খানসামায় দিনব্যাপী কর্মশালা

ঈদ উপহার পেলেন আনসার-ভিডিপির ২৮ হাজার ৩৬৫ সদস্য ও কর্মচারী

নওগাঁয় আদালতের অপেক্ষমান রায়ের গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি-চাঁদা দাবি: গ্রেফতার ৪

ঈদ ঘিরে চান্দাইকোনা পশুর হাটে বাড়তি নিরাপত্তা, নজরদারিতে র‌্যাব-পুলিশ

কাওয়াকোলা ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত

দূর্ঘটনায় আহত ও অস্বচ্ছল পরিবারের পাশে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা কায়েস

ডাকাতি মামলার পলাতক আসামি টেক্কা গ্রেফতার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech